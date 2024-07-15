Замах на Трампа: ФБР оприлюднило перші деталі розслідування

Не знайдено жодних слідів того, що це могла б бути масштабна змова

Федеральне бюро розслідувань оприлюднило деякі деталі розслідування замаху на експрезидента Дональда Трампа, який стався 13 липня у Пенсильванії. Зокрема у ФБР підтвердили, що розслідують інцидент, як вбивство та можливий внутрішній терористичний акт.

Про це повідомляє The New York Times. Зазначається, що зараз експерти вивчають телефон нападника, Томаса Метью Крукса, його гвинтівку та саморобний вибуховий пристрій, який оцінили, як "елементарний".

Поки що немає жодних доказів того, що у Крукса були проблеми з психічним здоров'ям. Помічник директора контртерористичного відділу Роберт Веллс сказав, що зараз ФБР намагається визначити мотиви нападника.

Встановлено, що дозволену до продажу цивільному населенню автоматичну гвинтівку AR-15 придбав батько Крукса, проте зараз невідомо, чи він сам віддав зброю сину, або ж той просто забрав її без дозволу. Не вдалося встановити ідеологію, до якої міг бути прихильним Крукс; проте, не знайдено й жодних слідів того, що це могла б бути масштабна змова.

"На цю мить інформація, яку ми маємо, вказує на те, що стрілець діяв один, і що зараз немає жодних загроз громадській безпеці", — прокоментував ситуацію агент Кевін Ройк, який веде розслідування замаху на вбивство.

Нагадаємо, на мітингу у Пенсильванії (США) пролунали постріли ― на лідера Республіканської партії Дональда Трампа скоїли замах. У мережі з’явилось нове відео з іншого ракурсу, на якому видно, що саме врятувало республіканця.

Усього було чутно 7 пострілів. Через стрілянину загинув один з глядачів, а інший отримав серйозні поранення. Нападника ліквідували. Американські ЗМІ назвали його ім’я, стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

"Телеграф" раніше писав, як політики відреагували на замах на життя Дональда Трампа. Байден засудив спробу замаху на свого опонента.