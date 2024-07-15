Політика не може бути "полем битви": Байден звернувся до нації через замах на Трампа

Американська політика на повинна перетворюватися на "поле битви"

Президент США Джозеф Байден 14 липня виступив зі зверненням до нації через замах на свого суперника на президентських виборах, експрезидента країни Дональда Трампа. Голова держави заявив про необхідність терміново "знизити температуру" в політиці.

Звернення Байдена транслювали з Овального кабінету Білого дому. Американський президент зазначив, що громадяни США не повинні бути один одному ворогами, а повинні стояти разом.

"Я хочу поговорити з вами сьогодні ввечері про необхідність знизити температуру в нашій політиці та пам'ятати, що коли ми не згодні, ми не вороги, ми сусіди, ми друзі, колеги, громадяни та, що найголовніше, ми співвітчизники-американці. Ми повинні стояти разом. Вчорашня стрілянина на мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії закликає всіх нас зробити крок назад, оцінити, де ми знаходимося і як нам рухатися далі", – сказав президент.

Байден визнав, що політичні розбіжності неминучі, але за його словами, це демократія. А демократія – саме те, на чому базується Америка вже багато років. Тому американська політика на повинна перетворюватися на "поле битви" або "поле вбивств".

"Сила змінити Америку завжди повинна бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці. Ми дебатуємо і не погоджуємося, порівнюємо і протиставляємо характери кандидатів, їхні досягнення, проблеми, порядок денний, бачення Америки. Але в Америці ми вирішуємо наші розбіжності на рингу, ось як ми це робимо, на рингу, а не кулями", – резюмував президент.

Нагадаємо, на мітингу у Пенсильванії (США) пролунали постріли ― на лідера Республіканської партії Дональда Трампа скоїли замах. У мережі з’явилось нове відео з іншого ракурсу, на якому видно, що саме врятувало республіканця.

Усього було чутно 7 пострілів. Через стрілянину загинув один з глядачів, а інший отримав серйозні поранення. Нападника ліквідували. Американські ЗМІ назвали його ім’я, стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

"Телеграф" раніше писав, як політики відреагували на замах на життя Дональда Трампа. Байден засудив спробу замаху на свого опонента.