Байден назвав причину, яка може змусити його знятися з виборів

Вибори президента в США відбудуться 5 листопада 2024 року

Президент США Джо Байден, попри думку соратників по партії, має твердий намір продовжувати передвиборчі перегони. За його словами, є лише одна причина, яка б змусила його зняти свою кандидатуру з виборів президента.

Він назвав її в інтерв’ю CBS News. За словами Байдена, він припинив би участь у виборах лише якби у нього виявилися серйозні проблеми зі здоров’ям.

"Якби у мене виявили якесь захворювання, якби хтось — лікарі — прийшли та сказали, що у вас така проблема", — заявив Байден.

Варто зазначити, що раніше президент США говорив, що зніме свою кандидатуру з виборів лише якщо "Господь Всемогутній" зійде з небес і скаже йому це зробити. Він також висловив упевненість, що соратники по партії не примушуватимуть його знятися з виборів.

Розмови, що Байден має зняти свою кандидатуру і дати можливість демократам висунути для участі у виборах більш перспективну людину, почалися після провальних для Байдена дебатів з його опонентом Дональдом Трампом. Проте голова Білого дому робити цього не хоче.

Як повідомляв "Телеграф", Байден анонсував нові дебати із Трампом. Він заявив, що вони відбудуться у вересні та додав, що він "на коні".