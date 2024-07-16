Трамп дасть Україні набагато більше грошей, аніж Байден: політолог озвучив можливий план США

Експерт назвав пріоритет Трампа та його команди

Дональд Трамп у разі обрання на пост президента США може дати Україні значно більше грошей та озброєння, ніж Джо Байден. Він також може виставити Кремлю свої умови.

Про це "Телеграфу" розповів співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький у матеріалі: "Україну "накачають грошима" і зброєю? П’ять причин, чому не варто боятися приходу Трампа до влади".

Політолог зазначив, що головна ідея Трампа та його команди — побороти Китай. За словами Голобуцького, якщо Трамп стане президентом і якщо США буде потрібно, вони дадуть Україні значно більше грошей, аніж Байден.

"У нас тут війна на виживання. І якщо нам буде допомагати негідник, вбивця і так далі, ми приймемо цю допомогу незалежно від своїх ідеологічних і всіх інших принципів. Так само з Трампом. Якщо Трамп буде на нашому боці, якщо його до цього змусять абсолютно егоїстичні обставини, ну, то добре", — зазначив політолог.

На думку Голобуцького, якщо Трамп прийде до влади, то виставить Кремлю свої умови. Політолог вважає, що від російського диктатора Володимира Путіна вимагатимуть припинити стосунки з Китаєм.

"Приїде, грубо кажучи, до Росії чи домовиться з Путіним, і скаже: добре, ти виходиш, а ми виконуємо твої територіальні вимоги, по Україні особливо. Можливо, нам ще нав’яжуть нейтральний статус. Але більше — ні. І головна вимога: ти припиняєш стосунки з Китаєм", — підкреслив експерт.

За словами політолога, Путін, скоріше за все, на це не погодиться, бо не буде вірити в угоду. Тоді, на його думку, Трамп виконає другий план.

"Накачає" Україну грошима і зброєю так, що Росія не зможе взагалі думати про якусь допомогу Китаю, а буде просто воювати з Україною. Це дуже цинічно, дуже для нас травматично, але от така от ситуація", — зазначив експерт.

Однак він при цьому зауважив, що це станеться, якщо Байдену до президентських виборів не вдасться посадити Україну та Росію за "земельні" переговори (тобто території в обмін на мир. — Ред.) і увійти в фінал виборчої кампанії миротворцем.

Нагадаємо, на думку журналіста Wall Street Journal Бояна Панчевські, розмови про те, що Дональд Трамп у разі обрання президентом США просто залишить Україну російському диктатору Володимиру Путіну, зовсім не схожі на правду. Він має свої ідеї, як вести переговори.