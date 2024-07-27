Росія налякана перспективою перемоги Гарріс: ЗМІ пояснили причину

Росіяни не знають, чого їм чекати від Камали Гарріс, оскільки її персона майже невідома російським придворним аналітикам

Раптова заміна чинного президента Джозефа Байдена на віцепрезидента Камалу Гарріс, як кандидата на президентських виборах в США, стала шоком та ударом для багатьох представників путінської еліти. Представники верхівки російських терористів, які стежать за відносинами між Москвою та західними країнами, пов'язують багато надій з експрезидентом Дональдом Трампом.

Про це пише американське видання The Washington Post. Зазначається, що заміна Байдена на Камалу Гарріс фактично "перевернула дошку" для росіян, які тепер не знають, чого очікувати.

Кремль та його поплічники вважали, що Байден, як кандидат у президенти США, фактично дарує перемогу Трампу. Перемога Трампа, своєю чергою, на думку росіян відкрила б "вікно можливостей" для закінчення війни в Україні. Але Байден поступився місцем Камалі Гарріс, а її перемога стане для російських терористів розчаруванням: будь-які "вікна можливостей" для російських умов закінчення війни за її президентства будуть зачинені.

Окрім цього, росіяни банально не знають, чого їм чекати від Камали Гарріс, оскільки її персона майже невідома російським придворним аналітикам. Для Кремля є більш передбачуваними хвалько Трамп, який заявляв, що може завершити війну в Україні за один день, або релікт часів Холодної війни Байден, який ще з тих часів побоюється ескалації з державою, яка має деякий ядерний арсенал.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.