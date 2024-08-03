Україну стривожив обмін в'язнів між Заходом та Росією: ЗМІ пояснили причину занепокоєння

Київ давно підозрює, що США можуть розпочати таємні переговори з Росією щодо "похабного" миру для України

Україна негативно сприйняла великий обмін ув'язненими між країнами Заходу та російськими терористами. В Києві не виключають, що цей обмін може бути тільки верхівкою айсберга щодо таємних переговорів Заходу та РФ з питання України.

Про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що обмін України не стосувався, українські офіційні особи не брали в ньому участі та не допомагали в організації, проте український уряд оцінив масштаб, складність, секретність і важливість обміну – та стривожився.

Поплічник російського диктатора Володимира Путіна, його прессекретар Дмитро Пєсков 2 серпня заявляв, що угода про обмін політв'язнів режиму на диверсантів, терористів та шпигунів Кремля не призведе до переговорів щодо припинення війни в України. Проте вірити росіянам – не поважати себе, до того ж Київ давно підозрює, що США можуть розпочати таємні переговори з Росією щодо такого "похабного" для України миру.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі виданню сказав, що Україна зараз "надто незалежна", щоб вести якісь перемовини за її спиною та нав'язувати умови мирних переговорів. Проте вірно й інше: Україна виживає за рахунок зброї з Заходу та західних грошей. Якщо будь-яку з цих ліній перерізати, Україна буде у великій біді – хоча деякий час зможе воювати.

Не дивно, що угода про обмін викликала настороженість в низки українських експертів, політиків та у простих людей. Так, мер Києва Віталій Кличко відкрито заявив, що є побоювання про те, "щоб це не стало тенденцією". Окрім того, зазначає газета, Україна вже має історичний досвід щодо таких примусів.

"Коли 10 років тому почався конфлікт із Росією, лідери Франції та Німеччини Франсуа Олланд і Ангела Меркель змусили президента України Петра Порошенка до підписання угоди про припинення вогню, відомої як Мінські угоди, на дуже невигідних умовах", – нагадало видання.

Нагадуємо, що у Байдена розповіли, чи вплине на війну в Україні обмін політв'язнями між Заходом та РФ.

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