Ізраїль та Іран офіційно ніяк не коментували заяву США

Сполучені Штати висунули вимогу Ірану та Ізраїлю – не загострювати конфлікт, який є між двома державами. З цього приводу на Близькому Сході існує консенсус між головними гравцями, які погоджуються з тим, що велика війна у регіоні нікому не потрібна.

Про це пише видання The Times of Israel із посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він заявив, що меседж щодо неприпустимості загострення конфлікту був доведений до відома обох сторін.

"Ми ведемо інтенсивну дипломатію з союзниками та партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю", – зазначив держсекретар.

Ізраїль та Іран офіційно ніяк не коментували заяву США. Також обидві держави не підтвердили, що дійсно отримували від США такий меседж і що можна говорити про згортання ескалації конфлікту.

Нагадаємо, в Ірані ліквідували ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це обурило офіційний Тегеран, який обіцяв помститись. Західні розвідки вважають, що скоро Іран атакує Ізраїль. Причому є декілька дат нападу. До нападу Іран може залучити власних "проксі". Військовий експерт навіть назвав ракети, які скоріше за все застосують.

Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС. У Штатах припускають, що зворотна відповідь Ірану буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але ймовірно більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух "Хезболла"

Тим часом російський режим почав передавати своїм іранським союзникам передові системи протиповітряної оборони та радари до них. Ймовірно, саме цьому питанню був присвячений візит воєнного злочинця Сергія Шойгу, який 5 серпня мав зустріч з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і з командувачем збройних сил Ірану бригадним генералом Мохаммадом Багері.