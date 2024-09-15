"Ми платимо життями": в Україні відреагували на відсутність дозволу бити вглиб Росії

Є єдиний спосіб зупинити атаки РФ

Україна потребує дозволу на удари західною далекобійною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Затримка з прийняттям партнерами такого рішення дорого коштує Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), коментуючи відсутність об'яви про надання такого дозволу Україні. За його словами, під час кожної зустрічі з партнерами останніми тижнями й місяцями представники України піднімають це питання.

"Україна потребує дозволу для ударів по військових об'єктах на території агресора, на території ворога. Це абсолютно очевидні речі для нас, для наших сусідів, для Європи, для людей. Це превентивні потрібні удари для того, щоби зберегти життя наших дітей, сім'ї українців. Це навіть не зовсім військова стратегія, це більше про мораль збереження життів людей, яких Росія вбиває щодня. Ми бачимо всі ці терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, на цивільних людей. Ми бачимо смерті українців, українок, українських дітей і це відбувається на всій території України від Харкова до Львова", — зазначив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що єдиний спосіб це зупинити — це надання можливості використовувати зброю партнерів для превентивних ударів по військових об'єктах. За його словами, Україна все ще очікує надання такого дозволу.

"Час для українців — це життя. І на відміну від наших надзвичайно потужних партнерів, які непохитно нас підтримують весь цей час. Але ми платимо життями. І кожна затримка, кожен роздум, кожна політична дискусія між партнерами про те робити чи не робити, давати дозвіл чи не давати дозвіл, приводить лише до вищої ціни з боку українських людей, з боку наших дітей. Тому, звісно ж, це боляче для нас і ми звісно ж будемо наполягати, наполегливо просити про цю можливість", — сказав він.

Шмигаль зазначив, що дуже багато країн підтримали цю ініціативу. Проте, за його словами, остаточне рішення залишається за ключовими партнерами, які є власниками цієї зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії дозвіл ударів по їх території далекобійною зброєю заходу вважатимуть "прямою участю НАТО" у війні.