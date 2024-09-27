"Україна проходить через пекло": Трамп зустрівся з Зеленським і козирнув відносинами з Путіним

Зустріч відбулася 27 вересня у Trump Tower

Кандидат у президенти США Дональд Трамп провів зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. У ході бесіди американський політик не забув згадати про свої "хороші стосунки" з Путіним, а також висловився щодо війни в Україні.

При цьому свої відносини із Зеленським Трамп також назвав хорошими. Про це пише The Guardian.

"Я також маю добрі стосунки з президентом Путіним. Я думаю, якщо ми переможемо, ми вирішимо це дуже швидко", — сказав Трамп, маючи на увазі війну Росії проти України.

Стоячи поряд із Трампом, Зеленський відразу відреагував на коментарі американського політика про свої позитивні стосунки з Путіним. Він висловив сподівання, що у Трампа з ним будуть кращі стосунки, ніж із Путіним.

Зеленський також заявив, що у нього і Трампа "спільна думка про те, що війну в Україні необхідно припинити", і що важливо зустрітися з обома кандидатами у президенти США.

Трамп своєю чергою сказав, що намагатиметься працювати з обома сторонами, щоб врегулювати конфлікт. Зеленського він назвав людиною, яка "проходить через неймовірні випробування".

"Ця країна проходить через пекло… Я ніколи не бачив нічого подібного до цієї жахливої ситуації", – зазначив він.

Зазначимо, що раніше у Трампа заявляли, що той не зустрінеться із Зеленським під час його візиту до Штатів. Проте сам кандидат потім повідомив іншу інформацію.

"Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 (16:45 за київським часом — ред.) у Trump Tower", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський у США зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу. Серед іншого він розповів конгресменам про план перемоги України у війні проти російських загарбників.