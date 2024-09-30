Заява Кірбі щодо поступки Україною територій: політик із США дав пояснення

Остаточне рішення всеодно буде приймати офіційний Київ

Заява координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі про те, що Україні доведеться піти на територіальні поступки для закінчення війни, може виявитися цілком реальним рішенням. Сторони мають знайти компроміс.

Таку думку висловив депутат округу Рок, Вісконсін, США Юрій Рашкін. Він проаналізував візит Зеленського в США разом із журналістом "Телеграфу".

Він пояснив, що в США як демократи, так і республіканці виступають за якнайшвидше завершення війни в Україні, називаючи її "конфліктом". Однак погляди на те, як це має статися у політичних сил, сильно відрізняються.

"Різниця між республіканцями та демократами полягає в тому, що республіканці просто хочуть покинути Україну. Нехай Путін забирає. Йому це важливіше, ніж нам. А думка демократів полягає в тому, щоб українка села за стіл переговорів, запропонувала Путіну щось на що він погодився. Це може бути компроміс. Це жахливо. Але лише українці знають, що для них буде вірним рішенням. Як республіканці, і демократи хочуть зупинити війну. Але погляди на те, як це зробити, відрізняються. Це треба враховувати.", — пояснив політик.

Юрій Рашкін також наголосив, що американці стурбовані тим, що військові дії затяглися. Представники США неодноразово цікавилися в українських партнерів, скільки вони готові боротися за свої території. Але наголосив, що рішення залишається виключно за Україною.

Раніше адміністрація США в особі Джона Кірбі припустила, що київській владі доведеться вдатися до територіальних поступок для завершення війни. "Якщо там є якийсь простір для торгу, то це має залишатися на розсуд президента (Зеленського — ред.,). Але щодо президента Байдена в Сполучених Штатах, то Україна є Україна, вся Україна. Міжнародно визнані кордони повинні поважатися всіма особливо Росією", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Чехії заговорив про територіальні поступки України.