На крок ближче до другого туру? У США один із кандидатів дав "добро" на дебати

Перші дебати тривали 90 хвилин

Віце-президент США від Демократичної партії Камала Гарріс, яка балотується на пост президента Америки, готова провести другий раунд дебатів із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом. Вона прийняла відповідну пропозицію від телеканалу CNN.

Ще один тур дебатів хочуть провести 23 жовтня. Про це Харріс написала на своїй сторінці у соцмережі X.

"З радістю візьму участь у других президентських дебатах 23 жовтня. Сподіваюся, Дональд Трамп приєднається до мене", — зазначила Гарріс.

Віце-президент США Камала Гарріс твердо заявила про свою готовність до ще одного туру дебатів із кандидатом на пост глави США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Провести другу зустріч двох кандидатів у прямому ефірі запропонував телеканал CNN, який готовий організувати дебати вже 23 жовтня.

Дональд Трамп наразі ніяк не відреагував на цю пропозицію і повністю проігнорував її.

Раніше Камала Гарріс на мітингу в Північній Кароліні вже заявляла про свою готовність провести ще одні дебати з Трампом.

"Я вважаю, що ми зобов’язані перед виборцями провести ще одну дискусію", — наголосила тоді віце-президент.

Дебати у США – що відомо

Гарріс і Трамп вийшли на дебати 10 вересня за вісім тижнів до виборів президента США. Кандидати готувалися до протистояння, яке є єдиними запланованими президентськими дебатами. Вони пройшли на телеканалі ABC News у Національному конституційному центрі Філадельфії.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп після дебатів сказав, що більше не проводитиме дебатів з Камалою Гарріс, оскільки вважає, що "виграв попередні", хоча думки експертів розділилися. Віце-президент США Камала Гарріс, у свою чергу, практично відразу заявила про свою готовність провести ще один тур дебатів.

Нагадаємо, 78-річного колишнього президента США Дональда Трампа було офіційно висунуто кандидатом від Республіканської партії на з’їзді в липні. 59-річна Камала Гарріс, нинішній віце-президент США, стала кандидатом у президенти від Демократичної партії у серпні після виходу з передвиборчих перегонів Джо Байдена — це сталося невдовзі після його невдалих дебатів із Трампом у червні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що низка експертів висловила свої думки щодо дебатів у США. Фахівці відзначили, що це було явним контрастом стилю та бачення, в якому обидва кандидати проявили себе по-різному.