Трамп всівся за кермо сміттєвозу: до чого тут Байден (фото та відео)

Республіканці зробили помилку Байдена частиною своєї кампанії

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп влаштував справжнє шоу, намагаючись використати собі на користь різке висловлювання свого суперника Джо Байдена. Нинішній глава Білого дому необережно висловився про прихильників Трампа, його слова були сприйняті так, ніби він назвав їх "сміттям".

Як повідомляє ABC News, Трамп прибув до Вісконсіну на передвиборні заходи та одразу заліз у кабіну сміттєвозу, на якому був написаний слоган його кампанії — "Make America great again" (Зробимо Америку знову великою, — ред.). При цьому на кандидаті в президенти Штатів був світловідбиваючий помаранчево-жовтий жилет, який носять працівники комунальних служб.

З кабіни сміттєвозу Трамп спілкувався з журналістами, у яких поцікавився: "Як вам мій сміттєвоз?" Він також заявив, що це сміттєвоз "на честь Камали та Джо Байдена".

Крім того, Трамп спробував відхреститися від коміка Тоні Хінчкліффа, який у неділю на мітингу на його підтримку назвав острів Пуерто-Ріко "островом сміття". Саме у відповідь на цей вислів Байден сказав "єдине сміття, яке я бачу, що плаває там — це сміття його прихильників". Його слова були інтерпретовані так, що він нібито назвав сміттям усіх прихильників Трампа.

"Я нічого не знаю про цього коміка (Тоні Хінчкліфф, - ред.). Я не знаю, хто він, я його ніколи не бачив. Я чув його заяву, але це була його заява. Це комік, що тут сказати... Я люблю Пуерто-Ріко, а Пуерто-Ріко любить мене", – заявив Дональд Трамп.

Далі він попрямував на сцену передвиборчого заходу. При цьому він не став знімати жилет комунальника.

Тим часом кандидатка на пост президента США Камала Гарріс дистанціюється від невдалого висловлювання Байдена, пише ВВС. Вона заявила, що "категорично не погоджується з будь-якою критикою людей на основі того, за кого вони голосують". Вона додала, що якщо переможе на виборах, то стане "президентом усіх американців, у тому числі тих, хто не голосує за мене".

Варто зазначити, що Пуерто-Ріко – це острівна територія США у Карибському морі. Її мешканці не можуть голосувати під час виборів президента США. Однак це може робити велика діаспора у Штатах.

Як повідомляв "Телеграф", 28 жовтня президент США Джо Байден взяв участь у достроковому голосуванні під час президентських виборів. Глава Білого дому віддав свій голос у штаті Делавер і підтримав кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс, для чого йому довелося 40 хвилин стояти в черзі пліч-о-пліч зі звичайними громадянами.