Трамп уже зараз готує прихильників до зриву сертифікації виборів

Результати виборів для Дональда Трампа зараз можуть привести його або до Білого дому, або до в’язниці. Тому політик не змириться із програшем.

Він уже зараз готує у всій країні 6 січня на мінімалках. Таку думку в ефірі "Телеграфа" висловив Юрій Рашкін, депутат округу Рок, Вісконсін, США.

"Дивіться, якщо б у Трампа виходило все, що він хоче, то 100-відсотковий. Але у Трампа, як правило, провалюються всі його витівки. Тому це дає нам надію. Знову ж таки, дуже велика надія від того, що Трамп – не президент", – сказав він, відповідаючи на запитання, наскільки високий ризик штурму Капітолія 2:0.

Рашкін вважає, що 6 січня стало щепленням достатнім для Сполучених Штатів. Проте, він зазначив, що політики по всьому світу нервують, що Трамп може прийти до влади, "повернутися бути обраним американським народом".

"А в цей час у Байдена певна відповідальність, якою він дуже дорожить перед американським народом, не залучаючи нас до ймовірних ядерних війн, не даючи перевороту відбутися, стежачи, щоб був у країні закон і порядок. Це дуже велика робота, яку насправді він дуже непогано виконує", – оцінив внесок чинного голови США американський депутат.

Він додав, що оскільки Джо Байден наразі не є кандидатом у президенти США, про нього можна говорити правду. На думку Рашкіна, за чотири роки своєї єдиної каденції Байдену вдалося досягти "неперевершеного успіху" в економіці.

"Трамп зараз обирається і для нього це або Білий дім, або в’язниця. І вибір у нього дуже простий, нічого там складного немає, все дуже однозначно. Тому він штовхатиме людей", — спрогнозував він.

Американський політик звернув увагу на важливість дня сертифікації виборів і згадав про "маленькі секрети" Трампа зі спікером Джонсоном.

"Всі за голову схопилися, тому що він сказав: "Ми маємо наші little secrets з Джонсоном. Тобто, що там вони ще готуватимуть – незрозуміло. Тому знову ж таки на виборах дуже важливо, щоб республіканці втратили більшість у палаті представників, бо це буде сертифікація виборів", – сказав він.

На думку Рашкіна, немає впевненості, що якщо республіканці залишаться у більшості у палаті представників, вони зроблять все правильно та проведуть повну сертифікацію виборів за результатами.

"Тому, по-перше, будуть спроби насильства по всій країні — це однозначно. З іншого боку, спроби повстання, можливо, будуть. Ось до цього Трамп зараз готує свій натовп, тому що влаштовуючи ралі в центрі Нью-Йорка, він що збирається його виграти? Так політики себе не поводять", – висловив свою думку американський депутат.

Він пояснив, що Трамп не дарма поїхав до штатів, де він не має шансів виграти, наприклад, до Нью-Йорка чи Каліфорнії.

"Розпалює, готує маленькі 6 січня. Тому ця підготовка своїх людей, це дуже небезпечні частини того, що це будуть міні-повстання по країні з метою того, щоб зірвати сертифікацію виборів. І тоді спробувати якимось чином це перекинути, щоб це Конгрес вирішив або щоб це вирішив Верховний суд, який, як ми знаємо, завдячує Трампу всім.

Нагадаємо, у США невідомі підпалили дві урни для голосування в штатах Орегон та Вашингтон, внаслідок чого було знищено сотні виборчих бюлетенів. На місці злочину виявили написи "Звільніть Газу".