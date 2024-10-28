Путін не ворог: трампіст Ді Венс зробив чергову скандальну заяву

Венс вчергове закликав до переговорів, які трампіст вважає головною частиною припинення війни в Україні

Антиукраїнськи налаштований кандидат на посаду віцепрезидента США, трампіст Джей Ді Венс, більше відомий, як "любитель диванів", відмовився назвати ворогом так званого "президента" Росії Володимира Путіна. Щобільше, Венс закликав до переговорів з Росією щодо війни в Україні.

Свої скандальні заяви Венс зробив в інтерв'ю NBC News. Так, коли Венса запитали, чи бачить він у Путіні союзника або ворога, трампіст сказав, що Путін – не перше, але й не друге.

"Я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову", – сказав він.

Окрім цього, Венс вчергове закликав до переговорів, які трампіст вважає головною частиною припинення війни в Україні. При цьому Венс зазначив, що переговори повинні вести США, Україна, Росія та союзники по НАТО.

"Я вважаю, що важливо, якщо ми колись закінчимо війну в Україні, принципово, на якомусь рівні, нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина", – додав республіканець.

Раніше "Телеграф" вже писав, що кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс виступає за переговори Дональда Трампа з Путіним. Особливо розраховувати на його підтримку у разі приходу Тампа до влади Києву не доводиться.

Зазначимо, що претенденти на пост президента США Камала Гарріс та Дональд Трамп вже доволі давно визначилися з кандидатами у віцепрезиденти. Якщо за соратником демократки Тімом Уолзом закріпився статус друга України, то той, кого вибрав республіканець — Джей Ді Венс, має протилежні погляди, особливо розраховувати на його підтримку у разі приходу Тампа до влади Києву не доводиться.

Детальніше про їхні погляди читайте у статті "Телеграфа": Уолз VS Венс: що кандидати у віцепрезиденти США думають про Україну, Росію та Китай