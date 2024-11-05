Вибори в США, удар ЗСУ по військах КНДР та новий військовий завод в Україні: головне на ранок 5 листопада

Головні новини ранку 5 листопада

Ранок 5 листопада розпочався з важливих новин, частина з яких – світового масштабу. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

У США стартували президентські вибори

5 листопада стартували вибори президента у США. За крісло глави держави змагаються два кандидати: чинна віце-президентка Камала Харріс від Демократичної партії та експрезидент Дональд Трамп від Республіканської партії. У селищі Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир уже оголосили перші результати виборів. Трамп та Харріс отримали по 3 голоси. Виборці у цьому селі з населенням 12 осіб традиційно голосують першими. Ця традиція триває ще з 1960 року. Попередні опитування показують перевагу Харріс у 4% — 51% проти 47% у Трампа. Особлива увага прикута до семи "штатів-гойдалок" (swing states), де результат може схилитися в будь-який бік.

"Телеграф" стежить за подіями в режимі онлайн.

Удар по військах КНДР

Північнокорейські військовослужбовці, які приїхали служити у російській армії, вже потрапили під перший обстріл. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, а також видання Financial Times із посиланням на представників ГУР. Згідно з попередніми даними, першого удару по військах КНДР Сили оборони України завдали у Курській області.

Нові військові заводи в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall майже добудував уже другий військовий завод із чотирьох, які заплановано відкрити в Україні. Це при тому, що про початок роботи першого заводу компанії стало відомо буквально наприкінці жовтня. Також з 2022 року концерн Rheinmetall значно збільшив виробництво боєприпасів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на телефонах Apple стався масовий збій годинника.