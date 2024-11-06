Чи зробить Байден проривні кроки для підтримки України до приходу Трампа? В Раді озвучили прогнози

Перехідним періодом в США може скористатися Росія

Західні ЗМІ висували припущення, що в разі перемоги Дональда Трампа адміністрація Джо Байдена в останні місяці свого терміну зробить кроки для додаткової допомоги Україні. Тож чи чекати від демократів фундаментальних кроків задля підтримки Києва в наступні два місяці?

На це запитання кореспондентки "Телеграфу" під час телемосту "Вибори в США та майбутнє України" в Київській школі державного управління ім. Нижного відповіли народні депутати України.

Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська Солідарність"), голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС

"На мою думку, нам не варто очікувати якихось радикальних кроків від президента Байдена протягом перехідного періоду.

До речі, я вважаю, що в цьому була помилка команди президента Зеленського, коли він поїхав із Планом перемоги, з розрахунком, що незалежно від того, як завершаться вибори, буде ось цей період часу між днем виборів і днем інавгурації [наступного президента]. І на той момент, на думку команди Зеленського, у Байдена будуть розв'язані руки, незалежно від того, хто буде президентом.

Наступного дня, як тільки будуть повністю підбиті підсумки, почнуть працювати дві команди. Перехідна команда від Трампа вже буде працювати з частиною адміністрації Байдена. Це означає, що руки чинного президента для якихось радикальних змін абсолютно зв'язані.

Критично важливо, що американська адміністрація ухвалила рішення про ті 8 мільярдів [для підтримки України] до 30 вересня — треба було "зацементувати", що вони їх використають. Для нас принципово, щоб протягом президентства Байдена всі кошти, які були призначені для України, все-таки максимально перетворилися на допомогу.

Бо в будь-якому випадку дискусія про подальшу допомогу Україні буде відтягнена. Вона точно буде відтягнена аж до часу після інавгурації. Ми навряд чи побачимо якісь проривні голосування і Сенату, і Конгресу щодо допомоги України до того, як Трамп вступить офіційно на посаду 20 січня".

Парламентарка додала, що перехідним періодом в США може скористатися Росія.

"Це час, коли до певної міри є обмежений периметр дій чинного президента Сполучених Штатів. Водночас і новий президент, і його команда не можуть іще ухвалювати своїх рішень. Це означає, що це може бути страшним для нас вікном можливостей для Російської Федерації. І саме тому наше об'єднання, наше цілісне бачення, наша внутрішня згуртованість, зараз є ключовими".

Єгор Чєрнєв, ("Слуга народу"), заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

"Я б бачив "вікно можливостей", якби перемогла Гарріс — такі були розмови з демократами. Щоб не передавати їй проблеми на її термін. І, можливо, тоді Байден розв’язував би проблеми надання більшої кількості озброєння, або запрошення до НАТО, або ще щось. І Гарріс вже працювала б з чистого аркуша, скажімо так.

Що стосується ситуації зараз, скоріш за все, не буде якихось проривних рішень. Щодо фінансування — рішення ухвалює все ж таки Конгрес. Конгрес, ймовірно, буде республіканським, тому не варто очікувати якихось рішень. Що стосується політичних рішень чи заяв в рамках діяльності адміністрації — навіть якщо вони будуть, то можуть навіть нашкодити, тому що прийняте Байденом може бути скасовано чи згорнуто Трампом".

Вадим Івченко (Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

"Сталість американської влади не дозволить робити якісь кроки, які не будуть погоджені з президентом, який обраний, але ще не пройшов інавгурації. І я в це не вірив ніколи, навіть коли казали, що можливі якісь кроки. Наприклад, якщо хоча б Сенат був за демократами, тоді якісь кроки й були б можливі, але наразі будуть нові сенатори, нові представники, інавгурація президента. Я думаю, що тільки наприкінці листопада виборники офіційно оголосять президентом Трампа і будуть готовитись до інавгурації в січні.

Це означає, що до 20 січня буде багато неформальних перемовин. Я вже знаю, що в кінці листопада сюди їдуть деякі неформальні люди. Вони їдуть до посла США в Україні Бріджит Брінк.

Тому процес розпочинається. Думаю, в січні ми вже будемо знати, що робитиме Трамп наступні п’ять років.

Але коли піде спілкування, ми будемо чітко розуміти, що вони будуть робити. І тут потрібно, щоб до 20 січня була сформована українська позиція, і максимально залучені ті люди, які можуть контактувати з офісом Трампа, з його радниками, або з впливовими людьми, які можуть заходити в кабінет Трампа. Це важливо.

Якщо ми це зробимо, хоча б зможемо доносити меседжі.

Це не секрет, що відносини з демократами в Офісу [президента] були набагато краще, ніж вони є і навіть тепер будуть з республіканцями.

Ми маємо думати, що нам робити далі. Які є можливості у кожного. І тут важливе об'єднання всередині України… Якщо в нас тут не буде об'єднання, то Україна не виграє. При об'єднанні в нас є шанси й можливості".