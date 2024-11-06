Політолог Олексій Якубін ексклюзивно для "Телеграфу" розповів, якою має бути стратегія Києва на тлі виборів у США

На тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах Україні необхідно переглянути стратегію співпраці зі Сполученими Штатами.

Насамперед Києву потрібно змінити представників дипломатичного корпусу, можливо, включно з послом України в США. Очевидно, що поточна модель не спрацювала, тому необхідно налагоджувати додаткові контакти з демократами.

Дуже важливо буде працювати лише з американськими елітами, але і пробувати працювати з американськими громадянами, тому що все ж таки американська еліта залежить від громадської думки.

Крім того, Києву варто розробити план роботи у напрямку церковної дипломатії, враховуючи зв'язки республіканців із різними церквами. Також необхідно активізувати українську діаспору.

Слід уникати демонізації Трампа, як це, на жаль, робили деякі українські медійники. Тепер, коли Трамп і Джеймс Девід Венс обіймають посади президента та віцепрезидента, це особливо важливо враховувати. Загалом важливо зберігати розсудливість і працювати як з демократами, так і з республіканцями, налагоджуючи контакти на всіх рівнях.

Враховуючи, що наступні вибори до Конгресу відбудуться через 2 роки, вже зараз потрібно планувати подальші дії, оскільки ситуація в Конгресі теж зміниться.