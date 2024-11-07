В Україні він жодного разу не був: де і коли відбулася остання зустріч Зеленського і Трампа (фото)

Зустріч політиків тривала недовго, але, за словами президента України, була змістовною

Американський народ обрав нового президента — кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Тимчасом в суспільстві вже активно обговорюють, якою може бути політика новообраного очільника США щодо війни Росії проти України. Президент Володимир Зеленський вже встиг поспілкуватися з Трампом після його перемоги.

"Телеграф" нагадає, якою була остання зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, і про що вони спілкувалися.

Остання зустріч Трампа і Зеленського: що відомо

Президент України Володимир Зеленський мав зустріч з Дональдом Трампом, який тоді ще був кандидатом у президенти США від Республіканської партії, 27 вересня. Вони спілкувалися в Trump Tower у Нью-Йорку близько 40 хвилин. Це була перша особиста зустріч політиків відтоді, як Трамп був президентом у 2017-2021 роках.

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський заявив, що зустріч була дуже змістовною. Під час неї глава держави представив Трампу План перемоги та розповів про наслідки війни для українців.

Водночас український президент ствердив, що потрібно досягнути справедливого миру. Тоді як Трамп зазначив, що повинна бути "швидка і чесна для всіх угода". Однак, що саме має на увазі, політик не забажав пояснювати. Лише зазначив, що поки зарано про це говорити.

"Я багато чого дізнався, але я думаю, що я не змінив думку, тому що ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо чесної угоди і вона буде чесною. Я думаю вона станеться у потрібний час", — ствердив Трамп.

Фото: Getty Images

Водночас Зеленський нагадав, що за наказом російського президента Володимира Путіна вже вбили дуже багато українців. Тому наголосив, що на диктатора потрібно "тиснути", аби він припинив війну.

"Я вважаю, що ця війна не мала початися. Проблема в тому, що Путін вбив стільки людей, і, звісно, ми маємо зробити все, щоб тиснути на нього, щоб він зупинив цю війну. Він на нашій території, і це найголовніше. Як спинити війну? Тиснути на нього так, як ми можемо", — зазначив Зеленський.

Фото: Getty Images

Трамп погодився, що війни не повинно було статися й заявив, що зможе її вирішити. Водночас він зазначив, що у ході боїв було знищено багато людей та міст.

"Це ганьба. Ми її вирішимо, це складний пазл, але ми його — і люди продовжать життя. Занадто багато людей, красивих міст були знищені. Я бачив ці міста, і я не знаю, як їх можна відбудувати такими, якими вони були", — підкреслив політик.

Цікаво, що під час особистої зустрічі президент України запросив Трампа відвідати Україну. Американський політик відповів ствердно: "Я приїду. Це красива країна, чудова погода, все там красиво".

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