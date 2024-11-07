"Класичний чекістський метод": політолог пояснив, чому Путін не привітав Трампа

Експерт висловився щодо можливої ролі Маска

Президент Росії Володимир Путні публічно не привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Причиною цього може бути домовленість між командами двох лідерів.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів директор соціологічної служби "Український барометр", політолог Віктор Небоженко. Він допустив, що привітання від Путіна Трампу могла передати третя особа.

"Трампу пробачають все: і його сексизм, і його расизм, і його знущання з демократів, його брутальність, хамство. Але єдине, що Америка не може пробачити — це натяки на близькість до Путіна. Не до Росії, а саме до Путіна. Особливо після того, як Росія напала на Україну та стала агресором №1 у світі. Навіщо це Трампу… Тому, найімовірніше, є домовленість між "адміністрацією" Трампа та адміністрацією Путіна не демонструвати близькі відносини між ними. Звідси класичний чекістський метод — удавати, що Путін погано знає Трампа і не спішить його вітати", — пояснив політолог.

Небоженко зазначив, що Путін, як дуже багата людина, знайомий з багатьма американськими мільярдерами. Він нагадав про мільярдера Ілона Маска, який "однаково сильно любить і Трампа, і Путіна".

"Це велика удача на наступному президентському терміні Трампа мати такого кореспондента, посередника між Путіним та Трампом. Трампу буде складно безпосередньо зустрічатись з Путіним, а Путіну буде дуже складно приїхати до США, оскільки є рішення Міжнародного кримінального суду, хоча Америка його (Римський статут. — Ред.) не підписала… А Маск може спокійно пересуватись між Путіним та Трампом і передавати все, що вони хочуть", — підкреслив політолог.

Небоженко вважає, що для Путіна та Трампа виграш на виборах останнього починається дуже зручно. Він зазначив, що це був холодний розрахунок дистанціюватися та легендувати версію про те, що взагалі то між Путіним та Трампом за минулі 20 років нічого не було.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Путін нібито неофіційно привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Проте офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков спростував цю інформацію.