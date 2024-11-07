Колишній президент компанії "Київстар" Петро Чернишев навів листа знайомого американця про результати виборів

У мене є дуже добрий друг у Америці на ім'я Джейк — він разом з іншим американцем Джошем на початку нашої війни поїхав допомагати Україні. Вони колишні морські піхотинці, які воювали в Іраку. Зараз вони живуть у штаті Кентуккі.

У нас вони працювали як гуманітарні волонтери — перевозили, постачали, розвантажували і таке інше. Я їм тоді багато допомагав. Ми добре здружилися — настільки, що я потім навіть з сином їх відвідував у відповідь і познайомився з їхніми друзями.

Це дуже релігійні люди, республіканці "рейганівського типу" — але зараз, звісно, голосують за Трампа.

І ось сьогодні він мені написав — свої міркування з американського дивана (він постійно читає мій Фейсбук, тож так дізнається про наші новини). У своєму повідомленні він намагався пояснити причини, чому вчора Америка проголосувала так, як проголосувала.

Мені здається, це ДУЖЕ ЦІКАВО. Я переклав для вас його реальний лист.

"З середньостатистичного американського дивану (я також сидів і на українському дивані!).

Я б сказав українцям, що в США є приказка: "не вірте всьому, що бачите по телевізору". Я б передав це і вам. Незалежно від того, що ви чуєте по телевізору про те, що хвилює американців, це зазвичай лунає від еліти, яку ми вважаємо віддаленою від реального життя.

Так само, як і ви, ми дбаємо про дешеві продукти для наших сімей і доступну енергію, щоб підтримувати тепло або прохолоду вдома. Насамперед ми прагнемо отримувати справедливу плату за роботу, а речі, які ми купуємо для своїх родин, щоб були недорогими. Звучить знайомо, так?

Ми хочемо, щоб військо нашої країни було достатньо сильним, щоб захищатися від зла у світі. Середньостатистичний американець насправді не переймається такими питаннями, як сексуальні орієнтації чи расові питання, або інші теми, які не стосуються забезпечення наших сімей — на відміну від того, що ви чуєте по телевізору. Ми всі американці, і ці речі не настільки важливі, як вам, можливо, здавалося. І ми не віримо в нісенітниці, що хтось із кандидатів є загрозою для демократії чи для країни (повернемося до ідеї сильної армії).

Якщо вас здивував результат виборів у США, просто пам’ятайте, що ми звичайні сімейні люди, як і ви, які не звертали уваги на шум і пропаганду з боку кампаній і голосували за тих, хто, на нашу думку, зможе краще допомогти забезпечити наші сім'ї.

Правильно чи неправильно, байдуже — є певні партійні політики, які для цього підходять краще, ніж інші.

Не хвилюйтеся, середньостатистичний американець щиро підтримує Україну!"

Джерело: пост Чернишова у Facebook