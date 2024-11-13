Трамп приїхав до Білого дому без Меланії та потиснув руку Байдену

Розмова йшла про передачу влади

Чинний президент США Джо Байден провів зустріч із обраним президентом Дональдом Трампом. Основною темою була мирна передача влади.

Про це пише Sky News. Зазначається, що політики знизали руки, а Байден привітав Трампа з перемогою.

"У багатьох випадках світ не дуже приємний, але сьогодні він прекрасний", — сказав обраний президент.

Крім того, він додав, що перехід влади буде настільки плавним, "наскільки це можливо".

Байден своєю чергою зазначив, що нинішня адміністрація зробить все необхідне, щоб Трампу отримав те, чого потребує для початку роботи. Також він сказав, що є можливість обговорити деякі питання.

На зустріч також було запрошено Меланію Трамп, але вона не приїхала. Джилл Байден була на зустрічі і передала через її чоловіка листа, в якому "виражається готовність її команди сприяти переходу".

Як повідомлялося раніше, колишній держсекретар США у попередній адміністрації Трампа Майк Помпео розповів, що обраний президент не дозволить Росії захопити Україну. Він переконаний, що новий глава Білого дому розуміє, що це суперечить стратегічним інтересам США.