"Дружелюбний, але...": Лавров оцінив Трампа в інтерв'ю Карлсону

Під час бесіди Лавров пригадав кілька зустрічей із Трампом

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров дав інтерв'ю колишньому ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону. Серед іншого російський чиновник поділився думками про новообраного президента США Дональда Трампа.

Лавров назвав Трампа сильною та дружелюбною людиною, проте наголосив, що той не є проросійським політиком. Відеозапис розмови Карлсон оприлюднив 6 грудня на своїй сторінці в соцмережі Х.

Під час бесіди Лавров пригадав кілька зустрічей із Трампом, зокрема в Овальному кабінеті. За словами російського міністра, за часів першої адміністрації Трампа проти Росії запровадили дуже багато санкцій.

"Він відкритий для дискусії. Але це не робить його проросійським. Дехто намагається представити його таким. Під час його попереднього президентства він ввів дуже-дуже багато санкцій проти нас", — заявив Лавров.

Глава МЗС РФ охарактеризував колишнього американського лідера як людину, яка прагне досягати результатів та не відкладає справи на потім. Водночас він додав, що Росія оцінюватиме нову адміністрацію Трампа за конкретними кроками. "Тож ми зачекаємо на інавгурацію", — підсумував Лавров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Лавров повторив одну з улюблених пропаганд Кремля в інтерв'ю Такеру. Він навіть поскаржився на старі образи на США.