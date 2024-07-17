З закривавленим обличчям та піднятим кулаком: Трамп випустив кросівки, на яких увічнив замах (фото)

При продаже 10 человек получат автограф Трампа

Після замаху під час передвиборного мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа його компанія випускає лімітовану серію кросівок під назвою "FIGHT FIGHT FIGHT". На них - сам політик відразу ж після нападу.

На сайті повідомляється, що вартість кросівок — 300 доларів. Усього буде випущено 5000 пар, з яких 10 випадкових пар будуть з автографом Трампа.

На цих кросівках зображений сам Дональд Трамп із закривавленим обличчям та піднятим кулаком, коли він одразу ж після замаху разом із натовпом скандував "Fight Fight Fight". Дизайн взуття включає також американський прапор.

Зазначається, що кожен покупець не зможе придбати трохи понад три пари. Їхній випуск заплановано на вересень — жовтень, до чергових виборів президента США — вони відбуватимуться у вівторок 5 листопада.

Кросівки з моментом нападу на Трампа

Нагадаємо, у США під час передвиборчого мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час його промови перед прихильниками. Стрілянина відбулася на передвиборній мірі фактичного кандидата у президенти Дональда Трампа у невеликому місті Батлер у штаті Пенсільванія.

Усього було чути 7 пострілів. Через стрілянину загинув один із глядачів, а інший отримав серйозні поранення. Нападника ліквідували. Пізніше американські ЗМІ назвали його ім’я — стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

Також ФБР оприлюднило деякі деталі розслідування замаху. Зокрема, там підтвердили, що розслідують інцидент як вбивство та можливий внутрішній терористичний акт.