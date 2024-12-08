Трамп хоче увійти в історію як президент миру

Помилка президента. Безглуздо тиснути на жалість, маніпулювати демократичними цінностями, закликати до відновлення справедливості у спілкуванні з Трампом. Йому на це наплювати. Він міг би бути в лавах Демократичної партії, він міг би бути в лавах Лейбористської партії, він би бути в лавах фашистської партії (якби така була в Штатах), він міг би створити свою партію, він міг би взяти Капітолій, тому що йому все одно, за великим рахунком.

Йому 78 років, у нього не стоїть, йому залишилося недовго, і цей недовгий час він не збирається витрачати на Україну, НАТО і демократичні цінності. Точніше, він потратиться на це, але тільки якщо його витрати відповідатимуть його потребам.

Які ж потреби у Трампа? Перш ніж лягти в могилу, і його зжеруть черв'яки, він хоче увійти в історію як президент миру. Це дуже важко, адже світ увійшов в епоху турбулентності, коли жоден правитель не може гарантувати мирний результат.

Трамп дуже хоче. Тому Трампу треба продати славу, пошану і повагу — єдине, що не підвладне часу. Дешеві спроби всучити йому "демократичні цінності" (за відсутності демократії у власній країні) схожі на незграбні спроби продати хворому на рак четвертого ступеня медичну страховку на п'ять років вперед зі знижкою двадцять відсотків.

Трампу це не потрібно.

У разі неможливості продати йому мир, продайте йому хоча б славу переможця, Володимире Олександровичу. Адже ви, як ніхто інший, знаєте, що таке слава.

Джерело — Юрій Касьянов у Facebook.