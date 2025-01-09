Пожежі дісталися і до будинку Байдена: син президента США втратив житло в Малібу (фото)

Хантер Байден писав там картини

Будинок у Малібу з панорамним видом на море, який орендував син Джо Байдена Хантер, знищено лісовими пожежами в Каліфорнії, які вийшли з-під контролю.

Особняк, що згорів, оцінювався у 4 мільйони доларів. Про це пише Daily Mail.

Будівля колись була ідилією 1950-х років з трьома спальнями та трьома ванними кімнатами, а також панорамним видом на Тихий океан.

Будинок вартістю 4 мільйони доларів, який 54-річний Хантер ділив зі своєю дружиною Меліссою Коен, є одним із понад 1000 будинків, знищених чотирма лісовими пожежами в окрузі Лос-Анджелес.

Зникла мальовнича, пофарбована в білий колір будівля з вікнами від підлоги до стелі, а на її місці залишилася обвуглена маса кам’яної кладки, що обрушилася, від якої збереглися тільки дві димові труби.

У цьому розкішному орендованому будинку колись була вишукана кухня та "гостева студія з власним балконом з видом на океан, що створювала ідеальний художній простір".

Хантер використовував цю студію для роботи над картинами, які давали змогу фінансувати його способу життя. Всі речі, що залишилися, також були знищені.

Це житло в іспанському стилі коштувало йому 20 000 доларів на місяць, тоді як його охорона розміщалася в ще більш розкішному будинку по сусідству — за 30 000 доларів на місяць.

Велика кількість знаменитостей втратили свої будинки через пожежі, що вирують у Каліфорнії. Згоріли будинки Періс Гілтон, Ентоні Хопкінса, Анни Феріс. Неподалік від них —нерухомість Ріанни, Адама Сендлера, Бредлі Купера, Дженніфер Еністон.

Через пожежі були змушені евакуюватися багато американських акторів, зокрема Леді Гага, Вілл Сміт та Менді Мур.

Середня вартість знищеного вогнем житла складає 4,5 мільйона доларів. У Білому домі заявили, що збитки від лісових пожеж у Лос-Анджелесі становитимуть від 52 до 57 мільярдів доларів.

Нагадаємо, пожежі в США дісталися і до росіян-втікачів — зі своїх будинків евакуювалися актор і співак Олексій Воробйов і комік Даня Поперечний.