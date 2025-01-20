Незручний момент: на інавгурації Трампа не змогли включити гімн

Повисла тривала пауза

Під час церемонії інавгурації нового президента США Дональда Трампа раптово перервалося виконання гімну. Після незручної паузи його виконання продовжилося без музики.

Церемонія інавгурації транслювалася на всіх американських телеканалах. Після того як Трамп виступив з промовою, для присутніх у залі включили гімн країни.

Однак, мабуть, щось пішло не так і через пару секунд музика зникла.

Люди в залі близько хвилини, чекали поки технічні неполадки усунуть, але зрештою гімн виконали без музики.

Але це не перший конфуз, який стався на інавгурації Трампа. До цього він не зміг поцілувати свою дружину Меланію, оскільки це не дозволили зробити довгі поля її капелюха. У результаті він вдав, що нічого не сталося і продовжив церемонію, як ні в чому не бувало.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Трамп у перший день президентства має намір підписати десять указів. Усі вони стосуються питань нелегальної міграції через південний кордон, а деякі з них навіть передбачають розміщення там військ та нацгвардії.