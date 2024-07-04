"У нього зовсім інший графік": у Зеленського спростували інтерв'ю зі скандальним журналістом Карлсоном

Журналісту порадили перевіряти джерела

У четвер, 4 липня, речник президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров спростував інформацію про підготовку інтерв'ю президента з американським скандальним журналістом, який раніше брав інтерв'ю у президента РФ.

Про це Сергій Никифоров повідомив у Facebook.

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає".

Що передувало

4 липня в соцмережі X Карлсон повідомив, що незабаром може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, його команда намагалася домовитися про цю зустріч протягом двох років, а особливо активні спроби робилися після інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіном, яке відбулося у лютому.

Нагадаємо, що на початку лютого Карлсон взяв інтерв’ю у Путіна. У ньому багато уваги приділяли війні з Україною та власній інтерпретації історичних подій Кремлем.

При цьому він все ж таки розповідав, що йому не сподобалася та частина інтерв’ю, в якій Путін намагався очорнити Україну.

Варто додати, що журналіст, якому вдалося поспілкуватися особисто з російським диктатором, відомий своєю проросійською позицією та вірою в теорії змов. Такер Карлсон висловлював публічну підтримку терористичним діям Росії, а також критикував українську владу.