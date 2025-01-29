"Крижана леді" не дає Трампу говорити з друзями по гольфу: хто вона

Друзі президента тепер не можуть додзвонитися до нього безпосередньо

У президента США Дональда Трампа з’явилася "крижана леді", як він сам її назвав. Вона стежить за тим, щоб ніхто не міг чинити на главу Білого дому "зовнішній вплив".

Як пише Bild, йдеться про голову апарату адміністрації президента Сьюзі Уайлс. Вона з заступником Стівеном Міллером стежать за тим, щоб у Білий дім потрапляла лише та інформація, яку вони хочуть пропустити, а з нього випливала лише інформація, допустима для широкого розголосу.

Видання зазначає, що під час першої каденції Трампу міг зателефонувати безпосередньо будь-хто, хто мав його номер.

"Президент відповідав на дзвінки та часто приймав спонтанні рішення після розмов, а потім трубив про ці рішення на Twitter. Тепер із цим покінчено", — йдеться у повідомленні.

Тепер же Трампу заблокували можливість говорити з приятелями-мільярдерами та друзями з гольфу, які раніше нашіптували свої ідеї та відволікали главу держави від роботи.

Уайлс планує розклад та займається дзвінками. Також вона стежить, щоб Білий дім не став місцем боротьби за владу між соратниками Трампа, оскільки під час першої каденції це відбувалося мало не щодня.

Варто зазначити, що за даними Daily Mail, Уайлс подібним чином "відшила" мільярдера Ілона Маска, не дозволивши тому отримати офіс у Білому домі.

Нагадаємо, раніше спікер Трампа пояснила, чому він вирішив призупинити всі програми зовнішньої допомоги. За її словами, багато програм витрачали мільйони доларів незрозуміло, на що.