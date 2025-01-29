"Ледяная леди" не дает Трампу говорить с друзьями по гольфу: кто она

Друзья президента теперь не могут дозвониться к нему напрямую

У президента США Дональда Трампа появилась "ледяная леди", как он сам ее назвал. Она следит за тем, чтобы никто не мог оказывать на главу Белого дома "внешнее влияние".

Как пишет Bild, речь идет о главе аппарата администрации президента Сьюзи Уайлс. Она с заместителем Стивеном Миллером следят за тем, чтобы в Белый дом попадала только та информация, которую они хотят пропустить, а из него вытекала лишь информация, допустимая для широкой огласки.

Издание отмечает, что во время первой каденции Трампу мог позвонить напрямую кто угодно, у кого был его номер.

"Президент отвечал на звонки и часто принимал спонтанные решения после разговоров, а потом трубил об этих решениях в Twitter. Теперь с этим покончено", — говорится в сообщении.

Теперь же Трампу заблокировали возможность говорить с приятелями-миллиардерами и друзьями по гольфу, которые ранее нашептывали свои идеи и отвлекали главу государства от работы.

Уайлс планирует расписание и занимается звонками. Также она следит, чтобы Белый дом не стал местом борьбы за власть между соратниками Трампа, поскольку во время первой каденции это происходило чуть ли не каждый день.

Стоит отметить, что по данным Daily Mail, Уайлс подобным образом "отшила" миллиардера Илона Маска, не позволив тому получить офис в Белом доме.

Напомним, ранее спикер Трампа объяснила, почему он решил приостановить все программы внешней помощи. По ее словам, многие программы тратили миллионы долларов непонятно, на что.