Трамп не може дати Путіну того, чого він хоче, - The Times

Путін хоче того, чого Трамп дати не може

Головна мета Кремля — не територіальні здобутки, а повне підпорядкування України російським інтересам. Тому Дональд Трамп не зможе задовольнити вимоги Путіна щодо України.

Про це йдеться у розгорнутому матеріалі британського видання The Times. У 2016 році, як нагадують журналісти, російські державні медіа захоплено вітали перемогу Трампа. У Москві влаштовували святкування з портретами американського президента, а російські артисти виконували пісні на його честь. Кремль сподівався на скасування санкцій та визнання анексії Криму.

Проте ці очікування не справдилися — Трамп запровадив нові санкції проти Росії та став першим президентом США, який надав Україні летальну зброю. Тепер, за словами голови російської Ради зовнішньої та оборонної політики Федора Лук'янова, у Москви немає ілюзій щодо можливого потепління відносин із Вашингтоном.

Путін вимагає від України відмови від чотирьох областей, Криму та членства в НАТО. Однак справжня мета Кремля — встановлення в Києві проросійського уряду. Про це свідчать численні заяви російських високопосадовців.

За словами політолога Тетяни Станової, Путін прагне перетворити Україну на державу-сателіт, але досягти цієї мети неможливо. Жодні поступки з боку Трампа не зможуть задовольнити такі вимоги Кремля.

Президент Зеленський казав, що на початку повномасштабного вторгнення Путін вимагав його відставки на користь проросійського політика Віктора Медведчука. "Це не були переговори, це був ультиматум", — наголосив український лідер у Давосі.

А щодо світової політики, то у Москві розраховують на загальну дестабілізацію міжнародного порядку. Російські пропагандисти вже використовують агресивну риторику Трампа щодо Гренландії та Панамського каналу для виправдання вторгнення в Україну.

"Це дозволяє говорити, що все можливо, що старі правила вже не працюють… дивіться, навіть Сполучені Штати, які встановлюють ці правила, не готові їх дотримуватися", — сказав неназваний російський дипломат The Moscow Times.

Також раніше "Телеграф" писав, як Трамп принесе вигоду США і натисне на Путіна. Так вважає Девід Лубін, експерт програми глобальної економіки та фінансів.