Прикидається дурником. Що стоїть за компліментами Путіна Трампу

Росіяни хочуть, щоб Трамп просив їх сісти за стіл переговорів

Заяви представників Кремля про готовність реагувати на сигнали Білого дому про переговори щодо миру в Україні більше схожі на спроби перевести розмову в інше русло. А заяви Володимира Путіна про гарні стосунки з президентом США Дональдом Трампом – це всього лише спроба привернути увагу до своєї персони.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка, політолог Ігор Рейтерович. Він пояснив, чому Путін прикидається дурником.

— Трамп прямо сказав, як він бачить розвиток подальшої ситуації. Росія два дні робила вигляд, що нічого не почула. І судячи з нинішньої заяви Путіна, вони "нічого не почули". Він каже: ми готові, ми чекаємо на якісь сигнали. Які ще треба сигнали? Трамп прямо сказав: подзвони мені. Він прямо сказав, що Путіну треба: Путін хоче завершити війну, Путін хоче зі мною зустрітися, я готовий, телефонуй, — розповідає політолог.

На його думку, хто із МЗС РФ має офіційно звернутися до Білого дому і запросити телефонний дзвінок.

— І тут починається гра, хто перший подзвонить. Путін просто дурником продовжує прикидатися. Аналізувати все те, що він сказав, абсолютно не варто. Ключову заяву зробив заступник глави МЗС Рябікін (мова йде про заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова. — Ред.), він сказав: ми не можемо врегулювати за 100 днів питання війни, якщо Сполучені Штати будуть висувати умови: не підете [з України], — ми вас завалимо санкціями, — каже політичний експерт.

Він вважає: росіяни хочуть, щоб Трамп просив їх сісти за стіл переговорів.

— Але Трамп може спокійно захищати національні інтереси Сполучених Штатів — просуваючи американську нафту і скраплений газ на ринках і паралельно б'ючи Росію досить сильно. Тож краще би Путін взагалі мовчав, аніж говорив такі банальні речі, — наголошує Ігор Рейтерович.

На його думку, ключова річ — це не заява Путіна, а слова Рябкова.

"Він сказав, що війну в Україні не можна вирішити за 100 днів без реалізму у США. І хотів би зрозуміти, на якій основі американська сторона збирається рухатися до врегулювання. Якщо на основі тих сигналів, що ми чуємо (тут вони вже сигнали почули), то не вийде ні за 100 днів, ні більше", — цитує російського дипломата політолог.

Він вважає, що росіяни могли й надалі вдавати, що це якісь "не такі" сигнали, і вони їм не подобаються.

"А тут вилазить "миротворець" Путін і каже: "Я Трампа завжди поважав, у нас були дуже гарні відносини". І взагалі у нього вкрали перемогу і можливо би війни не було. Банальна така історія привертання уваги і спроба знову перевести розмову в зовсім інше русло", — підсумовує Ігор Рейтрович.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що крилося за ультиматумом Трампа Путіна.