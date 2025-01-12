Вогняні торнадо та страшні руйнування: погасити пожежі в Лос-Анджелесі поки що не вдається (відео)

Загалом зараз відомо про 10 людей, які загинули у вогні. Кількість жертв може бути більшою

В американському Лос-Анджелесі триває величезна пожежа в одному з найпрестижніших районів міста. Вогонь у Пасіфік-Палісейдс загасити не вдається, щобільше, найближчим часом очікується ускладнення погоди, яке може призвести до розширення площі пожежі.

Про це повідомляє Reuters. Так, за ніч з 10 на 11 січня пожежа зросла на 1000 акрів (4,04 кв. км). Жителів міста попередили, що у наступні 72 години можливе ускладнення погодних умов, яке здатне призвести до подальшого посилення вогню.

Загалом зараз пожежа охопила 22 тисячі акрів (89 кв. км). Представник пожежної служби Каліфорнії Тодд Гопкінс визнав, що локалізувати вдалося тільки 11% пожежі в Палісейдс. Тим часом вогонь вже поширився на район каньйону Мандевілль та може перекинутися на елітний район Брентвуд після того, як він вщент зруйнував Малібу та майже спалив Пасіфік-Палісейдс. Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна повідомив, що 153 тисячі мешканців міста отримали наказ на евакуацію, а 166 тисяч отримали попередження. Вогонь загалом загрожує 57 тисячам будівель.

Загалом зараз відомо про 10 людей, які загинули у вогні. Кількість жертв може бути більшою. Окрім вогню, який тепер замість "Санта-Ани" роздуває тихоокеанський вітер, у Каліфорнії на місцях пожежі вперше зафіксовано виникнення "вогняних торнадо", які вже потрапили на відео. Сильний вітер спровокував виникнення стовпів вогню, попелу та диму, які пересуваються та змітають все на своєму шляху.

Зазначимо, лісові пожежі, які охопили Лос-Анджелес, можуть стати одними з найдорожчих стихійних лих в історії США. За попередніми оцінками, загальні втрати можуть перевищити $135 млрд.

Раніше "Телеграф" писав, що будинок у Малібу з панорамним видом на море, який орендував син Джо Байдена Хантер, знищено лісовими пожежами в Каліфорнії, які вийшли з-під контролю.