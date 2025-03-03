Політика Трампа це удар по довірі у час війни: Ющенко прокоментував відносини України з Америкою

Відповіддю на нові виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України

Закінчення війни в Україні має бути справедливим, тому Дональду Трампу та новому керівництву США треба мудрість для пошуку формул гарантій безпеки та збереження незалежності української держави. Віктор Ющенко пише, що Америка була опорою для нашої країни, яка боролася за демократію.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Ющенко зауважив, що гірко бачити, коли приниження проявилося під час війни.

"Останні 20 років Сполучені Штати були опорою українців, які боролися за демократію! (…) і лідерство в цьому відігравали Сполучені Штати. Цей діалог ніколи не відбувався через приниження – і тим більше гірко бачити, коли це раптом проявилося під час війни. Коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне знецінення – це удар по довірі, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносинах", — написав третій президент України.

Ющенко зазначив, що сьогодні Україна гостро потребує лідерства і єдності. "Не дискусій про дипломатичний протокол чи костюм, а політичної мудрості для пошуку формул гарантій безпеки, умов справедливого миру та збереження незалежності нашої держави. Президент Володимир Зеленський є демократичним лідером, який робить неймовірну роботу і згуртовує міжнародних партнерів України довкола цілей миру та зупинки агресора", — наголосив він.

"Примушування до миру – це відома російська тактика, яку росіяни застосували у Грузії у 2008 році. Наслідки цього відомі і повчальні. Російська пропаганда сьогодні розхитує весь світ. Коли з Кремля говорять, що в Україні диктатура – це політична шизофренія", — вважає Ющенко.

На його думку, відповіддю на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України. "Разом ми можемо зробити плани агресора неможливими та змусити його заплатити за все. Цей шлях ніколи не був простим, але жодні маніпуляції, психологічний тиск і принизливе знецінення українського народу не повинні нас відволікати від головного: ми знаємо, хто розпочав війну", — упевнений третій Ющенко.

"Україні потрібні широка міжнародна підтримка у протистоянні з агресором. Збройним силам потрібна амуніція, боєприпаси, можливості навчання та дані розвідки. На нашій державі велика місія – від нашої перемоги залежить, яким буде світ у ХХІ столітті", — наголосив він.

Віктор Ющенко підсумував тим, що Україна має зробити все, щоб мир був справедливим. А сила не перетворилася на спосіб поділу світу на так звані сфери впливу, де десятки країн не матимуть права голосу.

Суперечка Зеленського і Трампа

У пʼятницю,28 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Там Україна та США мали підписати угоду про корисні копалини .

Проте певної миті на зустрічі між Зеленським, Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни .

Венс заявив, що війну між Росією та Україною потрібно врегулювати за допомогою дипломатії. У відповідь український президент заявив, що вже підписував угоду з Путіним у присутності президента Франції та канцлера Німеччини.

Зеленський також заявив, що в разі підписання поганої угоди між Росією і Україною Сполучені Штати "відчують це". Венс і Трамп обурилися й відповіли, що їм "буде чудово", а також додали, що Зеленський не має права нав’язувати свою думку.

Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський "не готовий до миру", але додав, що він "може повернутися", коли змінить свою думку.

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