Трамп анонсував "великий вечір" і придумав собі новий "титул"

Американський президент сказав, що "завтрашній вечір буде великим"

Президент США Дональд Трамп зробив кілька гучних заяв. Він назвав себе "єдиним президентом", який не віддав жодної української землі Росії під керівництвом Путіна.

Про це він написав на своїй соціальній мережі Truth Social. У своєму пості Трамп написав: "Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це президент Дональд Трамп. Пам’ятайте це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!"

Також Трамп анонсував важливу заяву, зазначивши: "Завтрашній вечір буде великим. Я скажу як є". Щоправда, деталі "великого вечора" наразі не відомі.

Ця заява з'явилася на тлі нещодавнього інциденту в Білому домі, коли Володимир Зеленський несподівано залишив Овальний кабінет під час суперечки щодо умов угоди про корисні копалини. Трамп звинуватив Зеленського в небажанні досягти миру з Росією та, ймовірно, наказав йому залишити приміщення. Дії президента США Дональда Трампа сприйняли як підтримку Росії.

Також раніше "Телеграф" писав, що Трамп може покарати ЄС за підтримку України. Він хоче дотиснути всіх для припинення вогню.