"Трамп только начинает": в Белом Доме рассказали о первых 50 днях политика в должности

Есть в перечне довольно странные пункты

Дональд Трамп находится на посту президента США уже 50 дней (по состоянию на вечер, 10 марта), по этому случаю в Белом доме назвали 50 его побед. Некоторые из них выглядят очень сомнительно.

Статья "50 побед за 50 дней" опубликована на странице Белого дома в соцсети Х. Отмечается, что Трамп "зарекомендовал себя как наиболее значимый президент нашего времени".

"Победы никогда не прекращаются — и президент Трамп только начинает", — говорится перед перечнем его достижений, который названн "50 побед американского народа за первые 50 дней президента Трампа".

Первым названа "беспрецедентная" охрана границы, далее следует подписание закона в честь Лейкена Ралли, предусматривающего заключение под стражу нелегальных иммигрантов, арестованных или обвиняемых в краже или насилии. Еще одно достижение Трампа – депортация нелегальных иммигрантов, которых суд признал убийцами, насильниками и наркоторговцами.

Упоминаются пошлины, которые анонсировал Трамп, "выравнивающие условия для американских рабочих". Среди других достижений президента по версии его администрации:

миллиарды долларов новых инвестиций в США

возврат производства в Америку

возвращение граждан США, содержавшихся в заложниках (11 человек из Венесуэлы, Афганистана, плена ХАМАС, РФ и Беларуси);

возобновление давления на Иран;

отмена запрета Байдена на экспорт сжиженного природного газа (СПГ);

прекращение "новой зеленой аферы убивавшей рабочие места".

Есть в списке довольно странные пункты, например "стремится к миру во всем мире", "запретил вакцинацию против COVID-19 в школах, получающих федеральное финансирование". В заслугу Трампу ставят и то, что он отменил попытки Байдена ввести обязательные бумажные трубочки.

"Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров на исторических мирных переговорах в Саудовской Аравии в поисках мира", — отметили в Белом доме.

Упоминается, что Трамп сделал официальной политикой правительства США, что существует только два пола. Также он приказал положить конец антихристианским предубеждениям в федеральном правительстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о достижениях Трампа за первый месяц его президентства. Он и его не в меру амбициозная команда добились решений, повлиявших не только на жизнь Америки, но и на долю всего мира.