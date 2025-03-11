"Трамп только начинает": в Белом Доме рассказали о первых 50 днях политика в должности
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Есть в перечне довольно странные пункты
Дональд Трамп находится на посту президента США уже 50 дней (по состоянию на вечер, 10 марта), по этому случаю в Белом доме назвали 50 его побед. Некоторые из них выглядят очень сомнительно.
Статья "50 побед за 50 дней" опубликована на странице Белого дома в соцсети Х. Отмечается, что Трамп "зарекомендовал себя как наиболее значимый президент нашего времени".
"Победы никогда не прекращаются — и президент Трамп только начинает", — говорится перед перечнем его достижений, который названн "50 побед американского народа за первые 50 дней президента Трампа".
Первым названа "беспрецедентная" охрана границы, далее следует подписание закона в честь Лейкена Ралли, предусматривающего заключение под стражу нелегальных иммигрантов, арестованных или обвиняемых в краже или насилии. Еще одно достижение Трампа – депортация нелегальных иммигрантов, которых суд признал убийцами, насильниками и наркоторговцами.
Упоминаются пошлины, которые анонсировал Трамп, "выравнивающие условия для американских рабочих". Среди других достижений президента по версии его администрации:
- миллиарды долларов новых инвестиций в США
- возврат производства в Америку
- возвращение граждан США, содержавшихся в заложниках (11 человек из Венесуэлы, Афганистана, плена ХАМАС, РФ и Беларуси);
- возобновление давления на Иран;
- отмена запрета Байдена на экспорт сжиженного природного газа (СПГ);
- прекращение "новой зеленой аферы убивавшей рабочие места".
Есть в списке довольно странные пункты, например "стремится к миру во всем мире", "запретил вакцинацию против COVID-19 в школах, получающих федеральное финансирование". В заслугу Трампу ставят и то, что он отменил попытки Байдена ввести обязательные бумажные трубочки.
"Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров на исторических мирных переговорах в Саудовской Аравии в поисках мира", — отметили в Белом доме.
Упоминается, что Трамп сделал официальной политикой правительства США, что существует только два пола. Также он приказал положить конец антихристианским предубеждениям в федеральном правительстве.
Ранее "Телеграф" рассказывал о достижениях Трампа за первый месяц его президентства. Он и его не в меру амбициозная команда добились решений, повлиявших не только на жизнь Америки, но и на долю всего мира.