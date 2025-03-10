Зеленський вибачився перед Трампом: як це було – ЗМІ

Ситуація загострюється

Спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф повідомив, що президент України Володимир Зеленський вибачився перед Трампом у листі після бурхливої публічної сварки під час зустрічі в Овальному кабінеті.

"Зеленський надіслав листа президенту. Він вибачився за весь цей інцидент, який стався в Овальному кабінеті", — сказав Віткофф у понеділок на Fox News.

"Я думаю, що це був важливий крок, і було багато обговорень між нашими командами та українцями та європейцями, які також мають відношення до цього обговорення", — резюмував він.

Віткофф заявив, що вважає "прогресом" те, що Зеленський відправив Трампу листа з вибаченнями за бурхливу зустріч.

У спільному зверненні Трампа до Конгресу він поділився тим, що отримав листа від Зеленського у спробі згладити відносини між країнами. Трамп сказав, що він оцінив лист, який прийшов лише через кілька днів після того, як США припинили військову допомогу Україні

"Це не складні речі, їх просто… потрібно викласти на стіл, і кожен має відкрито заявити про свої очікування, а потім ми зможемо розпочати обговорення того, як нам досягти компромісу", — сказав він.

Нагадаємо, американський мільярдер і голова тимчасового федерального органу — Департаменту ефективності уряду — Ілон Маск закликав застосувати санкції проти десяти українських олігархів, які є найбагатшими в країні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представники США та Росії в останні місяці ведуть таємні переговори щодо України у Швейцарії.