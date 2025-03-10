Між США та Ізраїлем наростає напруга через адміністрацію Трампа — ЗМІ

Переговори з ХАМАСом даються в знаки

Між Ізраїлем і адміністрацією президента США Дональда Трампа наростає напруга після того, як Штати розпочали прямі переговори з ХАМАС щодо заручників. Це сталося вперше.

Про це повідомляє видання "Bloomberg". Зазначається, що після появи інформації про переговори між американським представником у справах заручників Адамом Болером та представником палестинського угруповання, ізраїльські посадовці висловили незадоволення, наголошуючи, що ХАМАС є терористичною організацією, якій не можна довіряти.

Наразі в Секторі Гази утримують ще 59 заручників. Ізраїль підтвердив загибель 35 із них. Місцева розвідка вважає, що 22 заручники можуть бути живі, проте статус двох залишається невизначеним. Серед полонених є 5 американців.

Болер прагне дізнатися, що саме ХАМАС хоче і які умови пропонує. За його словами, Вашингтон не може вести переговори від імені Ізраїлю.

"Ми — не агент Ізраїлю. У нас є конкретні інтереси", — сказав він.

Ізраїль був змушений переглянути відносини зі Штатами, на тлі непередбачуваних дій президента Трампа після інавгурації, зокрема в контексті війни в Україні. Хоча до цього обидві країни підтримували одна одну.

Війна Ізраїлю в Секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем та ХАМАС тривають із жовтня 2023 року. У січні цьогоріч сторони досягли домовленості про припинення вогню та звільнення заручників.

Трамп запропонував США взяти Сектор Гази під свій контроль, що викликало критику арабських країн. У відповідь Єгипет запропонував альтернативний план відновлення палестинської території, який був підтриманий арабськими державами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп звернувся до бойовиків Сектору Гази та поставив ультиматум ХАМАСу.

Також у лютому американський президент заявив про бажання купити даний регіон Палестини. За його словами, територію варто розглядати як "великий об’єкт нерухомості".