"Зжеруть": кузен Ді Венса, який воював за Україну, попередив США про тактику росіян

Чоловік розповів про власний досвід

Нейт Венс — двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, який два з половиною роки воював за Україну, на власному досвіді пояснив, чому США не мають довіряти Росії. Чоловік розповів, що на власні очі бачив, як росіяни розстрілювали своїх під час відступу — і це було настільки часто, що не може вважатися окремим випадком, а говорить про сутність росіян.

Про це Нейт Венс розповів телеканалу CNN. За його словами, розстріли своїх же солдат росіянами, яке він спостерігав на фронті в Україні, не були одиничними. Це може свідчити про відповідну тактику.

"Отже, ці люди за своєю політикою пожирають своїх. Тому вони не будуть сумніватися, щоб зжерти американського президента або віцепрезидента. Їм неважливо, що ми думаємо, вони не наші союзники і не будуть ними щонайменше протягом покоління", — сказав Нейт Венс.

Що відомо про Нейта Венса

Двоюрідний брат американського віцепрезидента два з половиною роки воював за Україну в складі одного з найвідоміших українських підрозділів – нині 108 ОМБр "Вовки Да Вінчі". Він бився у складі роти "Гонор" "Вовків Да Вінчі", брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. До цього чоловік чотири роки служив у Корпусі морської піхоти США. У січні 2025 року Нейт звільнився з лав ЗСУ та повернувся до США.

Нейт Венс шокований діями свого двоюрідного брата та називає США "корисними ідіотами" для очільника Росії Володимира Путіна. Коли він почув, як його двоюрідний брат, Джей Ді Венс, атакував президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому, колишній морпіх та ветеран війни в Україні впав у лють та розчарування стосовно адміністрації Трампа.

Як повідомляв "Телеграф", Джей Ді Венс назвав "лайном" проукраїнських протестувальників заявивши, що ті нібито налякали його трирічну доньку. Йому жорстко відповіли у соцмережах.