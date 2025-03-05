Дивний збіг: дружина віцепрезидента США Венса "підставила" чоловіка перед прихильниками Трампа (фото)

Друга леді США проявила "протест" проти політики Трампа

Дружина віцепрезидент США Джей Ді Венса здивувала сміливим вибором кольору свого вбрання на виступі Дональда Трампа у Конгресі США 5 березня. Уша Венс, яка зараз є другою леді США, ймовірно, випадково висловила протест проти політики республіканців.

39-річна Уша Венс (у дівоцтві Чілукурі) продемонструвала на спільному засіданні Конгресу костюм блідо-рожевого/персикового кольору, які є кольорами демократів.

Хоча вбрання другої леді не можна назвати абсолютно рожевим, вибір Уші виявився підставним для партії Трампа цього вечора, пише thelist.

Уша Венс (посередині) у блідо-рожевому костюмі. Фото: Getty Images

"Виглядає так, ніби вона стає на бік жінок-демократів, які буквально виступили із заявою проти адміністрації Трампа. Ряд конгресвумен спеціально одягли рожеве на звернення Дональда Трампа до Палати представників та Сенату. Тереза ​​Фернандес, представниця Нью-Мексико, сказала Time, що рожевий колір несе в собі послання: "проявити наш протест проти політики Трампа, яка негативно впливає на жінок та сім'ї. Рожевий — колір влади та протесту", – пише видання.

Демократки одягнені у костюми рожевого кольору на протест проти політики Трампа. Фото: Getty Images

Друга леді США відзначилася серед республіканців. Фото: Getty Images

Це не перший незручний момент із дружиною віцепрезидента США Джей Ді Венса. Раніше Уша Венс змусила понервувати президента Франції.