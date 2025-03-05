"Штани дитячого розміру". Вигляд Джей Ді Венса висміяли під час виступу Трампа

Він є правою рукою Трампа, але схоже, вдягається як заманеться

Штани віцепрезидента США Джей Ді Венса, який полюбляє футболки з символікою СРСР, стали предметом обговорення у мережі. Американці та не лише сміються, що ця частина одягу в нього закоротка, що виглядає кумедно.

Як пише Мirror, "штани дитячого розміру" Джей Ді Венса під час виступу президента США Дональда Трампа в Конгресі висміяли в мережі. Більшу частину часу він провів за столом і його ніг не було видно, проте після цього в мережі почалася нова хвиля коментарів з приводу штанів Венса.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Варто зазначити, що Ді Венс не вперше носить такі штани. Мережею "гуляють" фото, де вони виглядають дуже безглуздо. На одному з публічних заходів його штани настільки короткі, що відкривають не лише його шкарпетки, але й смужку тіла над ними. До того ж вони виглядають затісними. Схоже, що він дійсно обрав штани маленького розміру.

У соцмережі Х з'явилося багато публікацій з висміюванням "маленьких штанців Венса". Їх постять під тегом #TinyPantsVance. Один з користувачів згадав, що ця людина була незадоволена одягом президента України Володимира Зеленського під час зустрічі у Білому домі.

"Цей хлопець сміявся з лідера, у чию країну вторглася Росія, за те, що він не носить належний костюм", — йдеться у публікації.

Як повідомляв "Телеграф", багато західних ЗМІ дійшли висновку, що саме Джей Ді Венс спровокував суперечку між Зеленським та Трампом у Білому домі. Після скандалу Венс вирішив відпочити на гірськолижному курорті "Шугарбуш" у штаті Вермонт. Проте там його зустріли понад 700 людей з плакатами "Венс — зрадник, катайся на лижах у Росії", "Зеленський — герой", "Вермонт відкидає фашизм". Венс, наляканий протестами, втік та поїхав відпочивати у "невизначене місце".