Мужчина рассказал о собственном опыте

Нейт Венс — двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса, два с половиной года воевавший за Украину, на собственном опыте объяснил, почему США не должны доверять России. Мужчина рассказал, что собственными глазами видел, как россияне расстреливали своих во время отступления — и это было настолько часто, что не может считаться частным случаем, а говорит о сущности россиян.

Об этом Нейт Венс рассказал телеканалу CNN. По его словам, расстрелы своих же солдат россиянами, которые он наблюдал на фронте в Украине, не были единичными. Это может свидетельствовать о соответствующей тактике.

"Итак, эти люди по своей политике пожирают своих. Поэтому они не будут сомневаться, чтобы сожрать американского президента или вице-президента. Им неважно, что мы думаем, они не наши союзники и не будут ими по меньшей мере в течение поколения", — сказал Нейт Венс.

Что известно о Нейте Венсе

Двоюродный брат американского вице-президента два с половиной года воевал за Украину в составе одного из самых известных украинских подразделений – ныне 108 ОМБр "Волки Да Винчи". Он сражался в составе роты "Гонор" "Волков Да Винчи", участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. До этого мужчина четыре года служил в Корпусе морской пехоты США. В январе 2025 года Нейт уволился из рядов ВСУ и вернулся в США.

Нейт Венс шокирован действиями своего двоюродного брата и называет США "полезными идиотами" для главы России Владимира Путина. Когда он услышал, как его двоюродный брат Джей Ди Вэнс атаковал президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, бывший морпех и ветеран войны в Украине впал в ярость и разочарование в отношении администрации Трампа.

Как сообщал "Телеграф", Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" проукраинских протестующих заявив, что те якобы испугали его трехлетнюю дочь. Ему жестко ответили в соцсетях.