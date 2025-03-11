Багато американців розуміють, що з Трампом Штатам гаплик  — український кобзар з США Юрко Фединський

Юрій планує пояснювати американцям, чому українці хочуть справжнього миру, а не російського

З приходом до влади Дональда Трампа світ різко змінився. Турбулентність зашкалює. Які наслідки це матиме? Хтось налаштований песимістично, а хтось, навпаки, бачить у цьому позитив.

— Особисто мене це страшить, — відверто каже 49-річний український кобзар з США Юрій Фединський, який нині разом з дружиною Марією та п’ятьма дітьми знаходиться у Північній Кароліні, звідки він родом і де мешкають його рідні. — Справді, відчуваю великий страх, хоч і намагаюся його побороти, бо він деморалізує.

Юрко народився в родині американця та доньки емігрантів з України. Ще наприкінці 1990-х, бувши 23-річним юнаком, залишив Нью-Йорк, бо, каже, ніколи не відчував себе американцем й дуже прагнув оселитися на землі своїх предків. Доля привела його у село Крячківку, що під Пирятином на Полтавщині. Тут народилися його діти, тут він відкрив майстерню з виготовлення старовинних струнних інструментів. Завдяки йому Крячківка стала центром відродження українського кобзарства. І традиційно кілька років поспіль Фединські запрошують до себе шанувальників справжньої української народної культури на міжнародний фестиваль "Древо роду кобзарського".

Наразі Юрко Фединський разом з родиною перебуває в гастрольному турі по США, і "Телеграф" звернувся до нього з проханням розповісти про свої враження від "Америки Трампа".

"Трамп думає, що він друг Путіна, але Путін не дружить з людьми"

— Чому тобі страшно?

— Українці знають, що російська імперія нищить свободу й незалежність. І ми розуміємо, як це працює. Але досі не було такого, щоб московський дух охопив Америку. Усі ці проблеми тут створила Москва. Проте тутешнє населення ще не готове цього збагнути — воно не знає, що це таке, й може стати жертвою цього страшного антилюдського експерименту.

В Україні я завжди боровся проти російської імперії, виходячи на Майдан, подорожуючи з кобзарськими турами. А тепер доводиться боротись проти неї в Америці. Бог і Майдан, певно, мене до цього готували. Але це виглядає сюром.

Юрко Фединський: "Американці не люблять Путіна. Вони знають, що це страшний ворог, і вони солідарні з Україною"

Раніше ніхто навіть уявити не міг, що президент США може бути заодно з Путіним. Трамп думає, що він друг Путіна, але Путін не дружить з людьми, бо дружба — це любов.

Американський президент зрадив свою країну, зрадив вільний світ, оскільки він є вірним учнем злого імператора Путіна. Воюючи проти наших союзників, зазіхаючи на території Канади, Гренландії, Панами, він діє не на користь США. Але, знаєте, вчора почув від одного американця, що нам дійсно потрібні ці території, бо ж Путін забрав Крим, а Трамп не гірший. Це результат московської пропаганди.

Водночас більшість американців кажуть, що це конспірологія. А зустріч у Білому домі 28 лютого називають великим саботажем.

— До речі, у США зараз багато московської пропаганди?

— Дуже багато. Вона ллється з "Раша тудей", РТ, трампівського "Fox News".

При цьому є багато потужних рупорів, як от MSNBC, ABC, CBS, які не контролюються владою. Тут навіть комедійні компанії підтримують Україну своїм гумором, висміюючи Трампа та його "банду" у своїх програмах, показуючи правду через комедію.

— Зараз уся Америка вийшла на великі масові протести. Чи можливий у США Майдан?

— Американці не готові до цього. Бо коли Трамп каже, що на протести потрібен дозвіл, то вони відповідають (принаймні, я чув це вже від трьох осіб): "Ок, ми зробимо". Дурні, який дозвіл? Ми знаємо, що наступним кроком буде розправа з протестантами.

Є духовні закони і є державні. Державні створені, щоб підтримувати духовні. Але тепер в Америці можуть арештувати людей, незгодних з політикою влади. Водночас запроваджується цензура, забороняється передача розвідданих США Україні… Хіба не зрозуміло, в інтересах якої країни все це робиться?

"Трамп — це американська версія Гітлера"

— Трамп — агент Кремля. Сьогодні багато про це говорять і це виглядає як правда. Ти в це віриш?

— Це всі знають. Я думаю, щонайменше 50% американців, а то й більше, в цьому переконані. Це ж очевидно. Він пишається тим, що Росія допомагала йому виграти вибори, і відкрито робить все, що хоче Путін.

Не сумніваюсь, що величезну роль у сьогоднішній політиці США належить ІТ-технологіям. Путін має великий ІТ-ресурс, завдяки чому відбуваються масові фальсифікації через вкиди фейків у соцмережі. Він має шпіонську сітку й знає, як хакнути виборчі комп'ютери. Путін, Маск і Цукерберг фактично контролюють соцмережі, через які дуже легко зомбувати людей. Москва давно це робить.

Гітлер так само працював, через зомбування німців. Трамп — це американська версія Гітлера, зі своєю харизмою.

— Юрію, як ти думаєш, чому США вибрали таку непередбачувану людину на пост президента?

— Як на мене, за нього цілком могли голосувати 30%. Ще приблизно стільки ж голосували за кандидатку від Демократичної партії. Решта або не голосували, або голосували за третю партію.

За моїм дослідженням, з тих 30%, хто вибирав Трампа, можливо, 20%, а може, лише 10%, дійсно бажали бачити його президентом. Просто вони не хотіли правління демократів.

В цьому й полягає небезпека двопартійної системи.

Але я думаю, навіть ті 10% хотіли б, щоб США допомагали Україні. Мені здається, 95% американців хочуть, щоб Україна перемогла. Американці не люблять Путіна. Вони знають, що це страшний ворог, і вони солідарні з Україною. Народ Америки став на захист українського президента.

Прості американці здебільшого підтримують Україну, каже Фединський

Тому ворогувати з Америкою українцям зараз не потрібно. Це конкретно Трамп за підтримки Путіна робить нас ворогами. Ну, іще за підтримки людей, які працюють на нього за великі гроші. Як сьогоднішній віце-президент Джей Ді Венс. Раніше він ненавидів Трампа. Але за великі бабки полюбив його.

Моє оточення в Америці говорить, що вони не хочуть Трампа. Вони просто тимчасово обдурені. Ще мине трохи часу, й більшість республіканців зрозуміють, що вони зробили страшний, катастрофічний вибір. Впевнений, ми зуміємо очистити простір від тієї брехні й тієї сили, які мають ці недобрі люди в Америці. Адже американська політика це політика безпеки України і світу.

"Сьогодні Путін хоче купити Америку"

— Скандал в Овальному кабінеті спрацював проти Трампа. Чи можливий у найближчій перспективі імпічмент йому? Яким чином це відбувається?

— Імпічмент можливий, але цей процес не буде швидким. На сенаторів тиснуть їхні виборці, вимагаючи дострокового припинення повноважень президента, і це може спрацювати.

Трампа можуть відправити в тюрму як зрадника національних інтересів. Він, хоч і президент, але такий же громадянин своєї країни, як і інші громадяни. І він сам себе заганяє в яму. Щодня такі дурні речі говорить! Може, завтра він скаже: "Так, я агент Кремля, але я президент США!" Він навіть забув, що назвав Зеленського диктатором. Дійсно забув чи прикинувся?

Та все ж найкращий для нього варіант, коли він зрозуміє, що йому гаплик, просто прислухатись до того, що говорить народ, й допомагати Україні.

— Чому, по-твоєму, американський суд уже двічі не міг відправити Дональда Трампа у відставку? Перший раз за ймовірну спробу скасувати його поразку на виборах 2020 року, а другий – за ймовірне неправильне поводження з секретними документами?

— Я не маю щодо цього конкретної інформації. Може, ніколи й не матиму, бо документи можуть засекретити. Хоча логічно: якщо суд підкуплений, то він скаже, що президент не винен.

Та очевидно, Трампу не судилося стати дійсно лідером світу. Лідерами вільного світу є ми, українці. Ось чому Трамп не любить Зеленського. Трамп і його свита Зеленського не чують. Але Зеленський супермолодець. Він завжди говорить прямо й отримує, що треба отримати.

— Як відбивається така агресивна політика господаря Білого дому на економіці країни й на житті кожного американця?

— Я дуже не хотів би бачити руйнування економіки США, за незалежність яких від Великої Британії у 1770—1776 роках виходила на барикади моя прапрапрабабуся.

Зараз Америка не збагачується, а знищується. Це погано, але у простих американців розплющилися очі й вони побачили, що Трамп не принесе їхній країні жодної економічної чи політичної користі.

І якщо канадці допоможуть прозріти американцям через справедливу торгову війну, тоді браво, Канадо!

Можливо, Канада допоможе прозріти американцям

Про підвищення тарифів на імпорт з Америки на 25% заявили також Ісландія й деякі європейські країни. Хоча багато республіканців вірять, що вони стануть багатшими після введення жорстких економічних правил і що в США настане золота епоха.

Сьогодні Путін за величезні гроші хоче купити Америку, щоб вона була йому вірною. І це може спрацювати, бо американці люблять гроші. Це і є путінсько-трампівський план. Але люди, здатні аналізувати, розуміють, що Америці настане гаплик. І одна з причин цього — обвал економіки. І це знову ж путінська "методичка".

Формула перемоги

— Ти знаєш, як Україні перемогти у війні?

— Ні, не знаю. Просто вірю в це. Ми не можемо здаватися, щоб наші смерті не були марними. Ми вже поклали тисячі душ і тіл за нашу свободу.

Мушу взяти на себе велику відповідальність і сказати українцям: "Ми виграємо, ми мусимо вистояти, мусимо воювати далі".

А приблизна формула перемоги виглядає так: Україна плюс Європа, плюс Канада, плюс Америка без Трампа чи навіть без Америки. У будь-якому разі, маємо продовжувати роботу зі знищення Московії. В неї уже кінчаються солдати, бо інакше чому тоді корейці воюють? І не бояться ж, що станеться Третя світова війна.

Відомий американський політик XVI століття Патрік Генрі колись сказав: "Дайте мені свободу або смерть!" Це дуже актуальне сьогодні гасло.

Ми повинні робити все можливе заради нашої свободи і нашого життя. Повинні воювати на двох фронтах: вдома і по цілому світу. Для нас свобода — це життя. І життя — це свобода. Це наші одвічні місії. Ми не будемо цілувати чоботи Трампа! Американці готові вчитися в України. Бо ми (українці. — Ред.) є їхнім вчителем, який пройшов через неволю й геноцид, і цим пояснюється, чому великий відсоток американців любить Україну. Так що не таїмо образи на Америку. Це для нас дуже стратегічний партнер. Сподіваюсь, є способи виправити ситуацію.

Юрій Фединський: "Кобзарі завжди передавали своє слово масам"

— Ти наразі розпочинаєш гастрольний тур по всій Америці разом з родиною. Це гарна нагода донести до місцевого населення правду про українсько-російську війну…

— Як український кобзар я вже сьомий рік гастролюю по США, але вперше з сім’єю. Проїдемо через Флориду, Вермонт, Міннеаполіс, Колорадо, Техас, Міннесоту… Протягом двох місяців проведемо півсотні зустрічей з представниками різноманітних прошарків континенту. У нас досить насичена програма, в яку включені як кобзарські думи, так і пісні англійського Ренесансу та епохи Відродження, а також автентичні українські народні танці та пісні. Хоча це не концерти, як дехто думає, а культурно-просвітницький тур, який передбачає, насамперед, спілкування з людьми.

Юрій Фединський вперше вирушив у гастрольне турне з родиною

Колись, після Другої світової, мій дід, мамин батько, професор зі Львівщини, через сталінські репресії втік з України до США, де народилися його діти й онуки, в тому числі я. Й для мене, українця американського походження, який займається кобзарюванням вже чверть століття, дуже важливо говорити, що насправді відбувається у США. Я говоритиму американцям, що Трамп — це ворог усього вільного світу, а українці хочуть справжнього миру, не російського. Говоритиму про так званий Будапештський меморандум і про багато інших різних речей, які, можливо, американцям не відомі.

Тиждень тому я був у Вашингтоні й грав коло статуї Лінкольна. І мене слухав один поліцейський. Він дав знати, що підтримує мене.

Вірю, що такі культурно-просвітницькі проєкти дуже потрібні. Кобзарі завжди передавали своє слово масам, а дух передавав його, куди треба.

От я дивлюся на те, як співають мої діти й відчуваю дух їхнього співу. Це дух очищення. Я не хочу мати американських дітей. Я хочу мати найкращих українських дітей, якщо це можливо.

Хоча психологічно це найважча моя поїздка…

Фото надані Юрієм Фединським та з відкритих джерел