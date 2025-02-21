Президент США випадково мотивував збірну Канади з хокею

У ніч проти п’ятниці, 21 лютого (час київський), у Бостоні (США) відбувся фінал хокейного Турніру чотирьох націй, який організувала Національна хокейна ліга (НХЛ). До речі, найкраща ліга світу продовжує підтримувати російських гравців, зокрема путіністів.

Поєдинок, що відбувся на арені "Ті Ді Гарден", завершився перемогою збірної Канади з рахунком 3:2. Переможну шайбу у ворота американців оформив форвард "Едмонтона" Коннор Макдевід у першому овертаймі, передає "Телеграф".

Відеоогляд матчу США — Канада у фіналі Турніру чотирьох націй

Неймовірно, але найкращим мотиватором для канадців виступив президент США Дональд Трамп. Глава Білого Дому хотів підбадьорити своїх гравців перед вирішальним поєдинком і у своїй промові знову назвав Канаду майбутнім 51 штатом США.

"Сьогодні вранці я зателефоную нашій великій американській хокейній команді, щоб надихнути їх на перемогу сьогодні ввечері проти Канади, яка з набагато нижчими податками й набагато сильнішою безпекою, якось, можливо, скоро, стане нашим заповітним і дуже важливим П’ятдесят Першим штатом.

Сьогодні ввечері я виступатиму перед губернаторами у Вашингтоні, на жаль, не зможу бути присутнім. Але ми всі спостерігатимемо, і якщо губернатор Трюдо захоче приєднатися до нас, ми будемо дуже раді його бачити. Успіхів вам усім і відмінної гри сьогодні ввечері. Це так захоплює!" — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Раніше фанати ХК "Оттава Сенаторс" перед матчем проти "Міннесоти Вайлд" у НХЛ освистали гімн США. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп увів мито у розмірі 25% на весь імпорт із Канади.