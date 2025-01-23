В США офіційно визнали єменських хуситів терористичною організацією: Трамп підписав указ

Хуситів звинуватили у численних обстрілах військових кораблів ВМС США та атаках на судноплавство

США офіційно визнали єменське проіранське угруповання "Ансар Аллах" (хусити) іноземною терористичною організацією. Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп, таким чином скасувавши рішення свого попередника Джозефа Байдена, який у 2021 році прибрав хуситів зі списку терористів.

Указ опубліковано на сайті Білого дому. Зазначається, що указ запускає процес визнання хуситів терористами згідно із законодавством Сполучених Штатів.

"Цей указ запускає процес, за допомогою якого організація "Ансар Аллах", також відома як "хусити", буде розглядатися на предмет включення до переліку іноземних терористичних організацій… Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб співпрацювати зі своїми регіональними партнерами для ліквідації можливостей і операцій "Ансар Аллах", позбавлення її ресурсів і, таким чином, припинення нападів на американський персонал і цивільних осіб, американських партнерів і морське судноплавство в Червоному морі", – сказано у повідомленні.

Хуситів звинуватили у численних обстрілах військових кораблів ВМС США, нападах на цивільну інфраструктуру в ОАЕ, Ізраїлі та Саудівській Аравії та понад 100 атаках на цивільне судноплавство у Червоному морі.

"З 2023 року десятки разів обстрілювали військові кораблі ВМС США, наражаючи на небезпеку американських чоловіків і жінок у формі… хусити здійснили численні напади на цивільну інфраструктуру, включаючи численні атаки на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, смертоносні атаки на Об'єднані Арабські Емірати в січні 2022 року, а також випустили понад 300 снарядів по Ізраїлю з жовтня 2023 року. Хусити також понад 100 разів атакували комерційні судна, що прямували через Баб-ель-Мандеб, вбивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морських комерційних перевезень у Червоному морі змінити маршрути, що призвело до глобальної інфляції" – зазначається у повідомленні.

Зазначимо, що єменське проіранське терористичне угруповання "Ансар Аллах" (хусити) під час ракетних та дронових ударів по цивільних суднах у Червоному морі користувалося послугами Росії. Російським режим надавав проіранським терористам супутникові дані, які хусити використовували для наведення ракет та безпілотників.

Доречі, росіяни самі неодноразово "вигрібали" від власних союзників. Так, 12 січня 2024 року мішенню хуситів став танкер зі складу російського "тіньового флоту", який перевозив російську нафту. А 18 травня 2024 року хусити підбили протикорабельною ракетою нафтовий танкер "Wind". Танкер, який належав грецькій компанії, йшов під панамським прапором до Китаю з вантажем російської нафти.

Водночас у липні хусити спробували атакувати морським дроном український контейнеровоз, але український екіпаж контейнеровоза ворожий безпілотник знищив. В руках у членів екіпажу була лише стрілецька зброя, але її вистачило, аби ліквідувати дрон.