Патріарх Кирило виправдав смертну кару: як він це пояснив

Раніше він був проти цієї міри покарання

Глава РПЦ патріарх Кирило заявив, що церква не засуджує смертну кару, повернення якої почали обговорювати в Росії. За його словами, Святе Письмо допускає вбивство.

Про це він сказав під час зустрічі з учасниками російської програми "Час героїв", пишуть російські ЗМІ. Цей проєкт займається професійною перепідготовкою колишніх учасників війни проти України на посадовців.

"Церква ніколи смертної кари не засуджувала, якщо смертна кара здійснювалася за законом. Але, звичайно, ніде вона смертну кару і не вітала", — заявив Кирило.

За його словами, хоча вбивство і вважається крайнім заходом, є ситуації, коли людина "найнебезпечніша для суспільства, і якщо її неможливо ніяк ізолювати, її треба прибрати". Також Кирило заявив, що Ісус Христос був "незаконно підданий смертній карі", але апостоли не стали виступати за її заборону.

"Звичайно, вбивство людини в покарання за її злочини — це крайній захід. І тому ідеально було б, щоб люди не чинили таких злочинів, за якими слідувала б смертна кара. Але в слові Божому є такі слова: "Заберіть злого від вас самих" (1 Кор. 5:13) Тобто, якщо є людина найнебезпечніша для суспільства і якщо її неможливо ізолювати, її треба прибрати. Господь не каже "вбийте його", але "заберіть злого від вас самих". Ось чому смертна кара не засуджується у Святому Письмі", — заявив він.

Варто зазначити, що у 2011 році патріарх Кирило висловився проти смертної кари. Він казав, що церква ніколи не виступала проти смертної кари — але виступала проти її застосування.

Як відомо, у РФ смертна кара була де-факто скасована у 1996 році з запровадженням мораторію в рамках зобов’язань перед Радою Європи. При цьому повністю законодавчо її не скасовано.

Раніше "Телеграф" розповідав, що патріарх Кирило побажав Путіну правити до кінця життя. Також він сказав, що Путін повинен ухвалювати "доленосні та грізні рішення".