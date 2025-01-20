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Покласти край війні в Україні та створити власний "Залізний купол": що пообіцяв Трамп у виступі на "мітингу перемоги"

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Трамп виступив на "мітингу перемоги" Новина оновлена 20 січня 2025, 04:14
Трамп виступив на "мітингу перемоги". Фото Телеграф

Планів у новообраного президента США дуже багато

Новообраний президент США Дональд Трамп виступив на "мітингу перемоги" на Capitol One Arena у Вашингтоні 19 січня, де зробив низку заяв та дав низку обіцянок. Зокрема, він вчергове пообіцяв зупинити війну в Україні, а також анонсував масові депортації мігрантів з США та заявив, що доручить створити американський аналог "Залізного купола".

Виступ Трамп на стадіоні транслював американський телеканал Fox News. Виступаючи перед прихильниками на стадіоні, він заявив, що припинить війну в Україні та поверне стабільність та відверне Третю світову.

"Я закінчу війну в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та відверну Третю світову війну. І ви й гадки не маєте, як близько ми до цього", – заявив він.

Які ще обіцянки дав Дональд Трамп під час виступу:

  • Розсекретити матеріали розслідувань щодо вбивства 35-го президента Джона Кеннеді (застрілений снайпером у 1963 році), його брата, генерального прокурора США Роберта Кеннеді (застрілений палестинським терористом Серханом Алі Серханом) та борця за права чорношкірих, Мартіна Лютера Кінга (убитий пострілом снайпера у 1968 році) – доречі, цього року інавгурація Трампа припадає саме на день пам'яті Кінга.
  • Посилити протиповітряну оборону США. Зокрема, Трамп заявив, що дасть наказ створити американський "Залізний купол" за зразком ізраїльського.
  • Влаштувати масові депортації нелегальних мігрантів, щоб американці побачили "найбільшу депортацію в історії Америки". Трамп протягом усієї кампанії активно експлуатує антимігрантську риторику та неодноразово говорив, що у випадку перемоги на виборах накаже вислати за межі США усіх нелегалів, які могли залишатися на американській території за часів Джозефа Байдена.
  • Заявив, що досягнення припинення вогню між Ізраїлем та проіранським палестинським терористичним угрупованням ХАМАС в Ізраїлі – це саме його заслуга, а не адміністрації Байдена.
  • Заявив, що "усі дурні укази Байдена" буде скасовано протягом доби.
  • Також анонсував велику кількість нових указів, які "всім сподобаються". Раніше стало відомо, що в перший день президентства Трамп планує підписати рекордну кількість указів.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, у Вашингтоні пройде інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Після тріумфальної перемоги на виборах республіканець вдруге повертається до Білого дому. "Телеграф" розповідав, коли й де спостерігати за подією, та що у програмі.

Теги:
#Україна #Вашингтон #Війна #Дональд Трамп #Інавгурація Трампа