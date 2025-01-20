Покласти край війні в Україні та створити власний "Залізний купол": що пообіцяв Трамп у виступі на "мітингу перемоги"

Планів у новообраного президента США дуже багато

Новообраний президент США Дональд Трамп виступив на "мітингу перемоги" на Capitol One Arena у Вашингтоні 19 січня, де зробив низку заяв та дав низку обіцянок. Зокрема, він вчергове пообіцяв зупинити війну в Україні, а також анонсував масові депортації мігрантів з США та заявив, що доручить створити американський аналог "Залізного купола".

Виступ Трамп на стадіоні транслював американський телеканал Fox News. Виступаючи перед прихильниками на стадіоні, він заявив, що припинить війну в Україні та поверне стабільність та відверне Третю світову.

"Я закінчу війну в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та відверну Третю світову війну. І ви й гадки не маєте, як близько ми до цього", – заявив він.

Які ще обіцянки дав Дональд Трамп під час виступу:

Розсекретити матеріали розслідувань щодо вбивства 35-го президента Джона Кеннеді (застрілений снайпером у 1963 році), його брата, генерального прокурора США Роберта Кеннеді (застрілений палестинським терористом Серханом Алі Серханом) та борця за права чорношкірих, Мартіна Лютера Кінга (убитий пострілом снайпера у 1968 році) – доречі, цього року інавгурація Трампа припадає саме на день пам'яті Кінга.

(застрілений снайпером у 1963 році), його брата, генерального прокурора США (застрілений палестинським терористом Серханом Алі Серханом) та борця за права чорношкірих, (убитий пострілом снайпера у 1968 році) – доречі, цього року інавгурація Трампа припадає саме на день пам'яті Кінга. Посилити протиповітряну оборону США. Зокрема, Трамп заявив, що дасть наказ створити американський "Залізний купол" за зразком ізраїльського.

Влаштувати масові депортації нелегальних мігрантів, щоб американці побачили "найбільшу депортацію в історії Америки". Трамп протягом усієї кампанії активно експлуатує антимігрантську риторику та неодноразово говорив, що у випадку перемоги на виборах накаже вислати за межі США усіх нелегалів, які могли залишатися на американській території за часів Джозефа Байдена .

. Заявив, що досягнення припинення вогню між Ізраїлем та проіранським палестинським терористичним угрупованням ХАМАС в Ізраїлі – це саме його заслуга, а не адміністрації Байдена.

Заявив, що "усі дурні укази Байдена" буде скасовано протягом доби.

Також анонсував велику кількість нових указів, які "всім сподобаються". Раніше стало відомо, що в перший день президентства Трамп планує підписати рекордну кількість указів.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, у Вашингтоні пройде інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Після тріумфальної перемоги на виборах республіканець вдруге повертається до Білого дому. "Телеграф" розповідав, коли й де спостерігати за подією, та що у програмі.