Покласти край війні в Україні та створити власний "Залізний купол": що пообіцяв Трамп у виступі на "мітингу перемоги"
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Планів у новообраного президента США дуже багато
Новообраний президент США Дональд Трамп виступив на "мітингу перемоги" на Capitol One Arena у Вашингтоні 19 січня, де зробив низку заяв та дав низку обіцянок. Зокрема, він вчергове пообіцяв зупинити війну в Україні, а також анонсував масові депортації мігрантів з США та заявив, що доручить створити американський аналог "Залізного купола".
Виступ Трамп на стадіоні транслював американський телеканал Fox News. Виступаючи перед прихильниками на стадіоні, він заявив, що припинить війну в Україні та поверне стабільність та відверне Третю світову.
"Я закінчу війну в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та відверну Третю світову війну. І ви й гадки не маєте, як близько ми до цього", – заявив він.
Які ще обіцянки дав Дональд Трамп під час виступу:
- Розсекретити матеріали розслідувань щодо вбивства 35-го президента Джона Кеннеді (застрілений снайпером у 1963 році), його брата, генерального прокурора США Роберта Кеннеді (застрілений палестинським терористом Серханом Алі Серханом) та борця за права чорношкірих, Мартіна Лютера Кінга (убитий пострілом снайпера у 1968 році) – доречі, цього року інавгурація Трампа припадає саме на день пам'яті Кінга.
- Посилити протиповітряну оборону США. Зокрема, Трамп заявив, що дасть наказ створити американський "Залізний купол" за зразком ізраїльського.
- Влаштувати масові депортації нелегальних мігрантів, щоб американці побачили "найбільшу депортацію в історії Америки". Трамп протягом усієї кампанії активно експлуатує антимігрантську риторику та неодноразово говорив, що у випадку перемоги на виборах накаже вислати за межі США усіх нелегалів, які могли залишатися на американській території за часів Джозефа Байдена.
- Заявив, що досягнення припинення вогню між Ізраїлем та проіранським палестинським терористичним угрупованням ХАМАС в Ізраїлі – це саме його заслуга, а не адміністрації Байдена.
- Заявив, що "усі дурні укази Байдена" буде скасовано протягом доби.
- Також анонсував велику кількість нових указів, які "всім сподобаються". Раніше стало відомо, що в перший день президентства Трамп планує підписати рекордну кількість указів.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, у Вашингтоні пройде інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Після тріумфальної перемоги на виборах республіканець вдруге повертається до Білого дому. "Телеграф" розповідав, коли й де спостерігати за подією, та що у програмі.