Знецінював її амбіції і змушував перефарбовуватись у блондинку: як виглядає перша дружина Ілона Маска

У шлюбі з першою дружиною Маск прожив 8 років

Американський мільярдер Ілон Маск, який відправляв свою маму спати в гараж, був офіційно тричі одружений. Першим його великим коханням стала Джастін Вілсон, яка народила йому п’ятьох дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає перша дружина одіозного мільярдера та де вони познайомилися. Ми дізналися деякі деталі їхнього сімейного життя та причини скандального розлучення.

Джастін Маск — що відомо про першу дружину Ілона Маска

Свою першу дружину американський бізнесмен зустрів у студентські роки, коли навчався у канадському Королівському університеті. Джастін Вілсон відразу привернула його увагу, хоча дівчина спочатку не приймала залицяння Ілона, адже була сильно захоплена навчанням і готувалася до іспитів. Але майбутній підприємець виявив наполегливість і невдовзі завоював її серце. Про це Джастін розповіла у своєму есе для видання Marie Claire, яке називається "I Was a Starter Wife: Inside America’s Messiest Divorce" ("Я була першою дружиною: за лаштунками найскандальнішого розлучення в Америці").

Ілон Маск та Джастін у молодості

Весілля пара зіграла у 2000 році і на той момент Ілон Маск був уже заможним чоловіком. Ілону вдалося продати перший стартап Zip2, створений разом із братом, і заробити капітал, за який він придбав собі будинок, спортивну машину та навіть літак.

Американський підприємець починає активно розвивати кар’єру, створювати нові проекти, які мають на ринку великий успіх. А Джастін, яка мріяла стати письменницею, перетворилася на домогосподарку.

Джастін Маск

За словами Джастін, у шлюбі мільярдер прагнув тотального контролю та домінування, пригнічував її думку та прагнення займатися улюбленою справою. У їхніх стосунках не було місця рівноправності.

Через два роки після весілля Джастін народила первістка, якого вони назвали Невада, але син помер від синдрому раптової дитячої смерті через десять тижнів. Для жінки це стало великим ударом, а ось Ілон Маск вирішив емоційно усунутись від трагедії, ніби втрата сина його особисто не торкалася.

Джастін Маск народила Маску п’ятьох дітей

При цьому Ілон наполягав на спадкоємцях, тому в результаті ЕКЗ у 2004 році у подружжя народилися різнояйцеві близнюки — Гріффін і Вівіан, а у 2006 Джастін подарувала Маску трійню — хлопчиків-близнюків Даміана, Саксона і Кая.

Чому Маск розлучився з першою дружиною Джастін Вілсон

Перший шлюб американського мільярдера продовжився 8 років і закінчився скандальним розлученням. За словами Джастін, вона постійно почувала себе "трофейною" дружиною, яка має виконувати певні обов’язки. Але їй не хотілося бути "ідеальною", як того вимагав Маск, тому що Джастін не любила відвідувати світські заходи, не любила ботокс та інші косметичні процедури, щоб мати кращий вигляд.

Ілон Маск прожив у шлюбі з Джастін 8 років

Через це Ілон Маск порівнював її з іншими жінками, зокрема актрисою Талулою Райлі, з якою закрутив роман після розлучення. Ще мільярдер змушував дружину постійно перефарбовуватись у блондинку, принижував її та звинувачував у зайвій прокрастинації.

Прірва між ними ставала все більше і Джастін намагалася зберегти шлюб і навіть записала їх до психотерапевта. Але Ілон Маск не хотів рівноправності в шлюбі й поставив дружині ультиматум: або все триває як раніше, або він подає на розлучення. І Джастін вирішила піти, бо не хотіла перетворюватися на домогосподарку.

Як виглядає перша дружина Ілона Маска

Але перед заміжжям вона підписала угоду, яка фактично обмежувала її права на спільно нажите майно. Джастін володіла лише будинком, який перейшов у її власність після народження дитини. Через фінансові та інші аспекти розійтися по-тихому парі не вдалося.

Зараз перша дружина Ілона Маска веде закритий спосіб життя. На п’ятьох дітей подружжя має рівні права. Жінка випустила кілька сучасних романів у жанрі фентезі.

"Я була для нього дружиною-стартапом. Але я ні про що не шкодую, у мене є п’ятеро дітей та мої книги", — зазначила Джастін.

Джастін веде закритий спосіб життя

"Телеграф" писав раніше, ніж відомий батько Ілона Маска Еррол. Сімейні драми Маск неодноразово ставали причинами обговорень у ЗМІ.