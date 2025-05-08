У Трампа назвали Путіна воєнним злочинцем

Чиновники нинішньої адміністрації зазвичай намагаються дипломатичніше підбирати слова

Міністр фінансів США Скотт Бессент прямо назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем. Це перший високопосадовець адміністрації Дональда Трампа, який зважився це зробити.

Як повідомляє Kyiv Post, слова міністра пролунали під час слухань у Конгресі. Під час слухань конгресмен-демократ Хуан Варгас запитав у Бессента, чи почав би він вести переговори з воєнним злочинцем.

"Я думаю, така природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами. Я вважаю, що переговори з японцями були потрібні після Другої світової війни", — сказав міністр.

Однак на питання про те, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем, Бессент чітко відповів: "Так".

У своєму виступі чиновник також зазначив, що США під час попередньої адміністрації "дуже слабо" відреагували на продаж викопного палива Росією, що дозволило далі фінансувати війну проти України. Він зазначив, що санкції були введені лише проти нафтових компаній низького рівня, а також введення цінової стелі, яка не спрацювала.

Як повідомлялося раніше, США відходять від ідеї досягти перемир’я, тому що воно не влаштовує Москву. Тепер Вашингтон змушений зробити ставку на довгострокове врегулювання війни.