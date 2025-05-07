Військова допомога в обмін на прийняття депортованих? Білий дім надіслав Україні "надзвичайний запит" - WP

Аналогічну пропозицію отримали деякі інші країни

Команда президента США Дональда Трампа закликала Україну у розпал війни прийняти депортованих зі Сполучених Штатів громадян іноземних країн. Українська сторона ще не дала офіційної відповіді на цю пропозицію.

Про це пише The Washington Post, з посиланням на відповідні документи. Наголошується, що це є "надзвичайним запитом" для України, яка перебуває у стані війни та залежить від американської військової та фінансової підтримки для свого виживання.

Як відреагувала українська влада

Відповідну пропозицію Київ отримав наприкінці січня. Українська дипломатка повідомила у посольство США, що її уряд надасть відповідь, як тільки сформулює позицію. Відомо, що аналогічні пропозиції були надіслані низці інших країн приблизно в той самий день.

Двоє українських чиновників, знайомих з цим питанням, на умовах анонімності, заявили, що ця тема ніколи не обговорювалася на найвищому рівні. Один з чиновників сказав, що йому невідомо про будь-які "політичні вимоги", висунуті Сполученими Штатами щодо того, щоб Україна приймала депортованих.

США хоче використати залежність України

Видання пише, що риторика Трампа не раз демонструвала, що він готовий скористатися залежністю України від військової допомоги США. Натомість у документах, з якими ознайомилася газета The Post, зафіксовано, що український дипломат нагадав американським колегам, що хоча Україна має "солідний досвід повернення своїх громадян після їх виселення Сполученими Штатами", уряд у Києві стикається з реальністю "гострих обставин воєнного часу".

Колишні американські чиновники заявили, що діалог між США та Україною щодо депортацій був незвичайним. За їхніми даними, він не був частиною жодного звичайного дипломатичного листування.

Низка країн погодилися прийняти депортованих із США

Кілька урядів Латинської Америки, включаючи Сальвадор, Мексику, Коста-Рику та Панаму, погодилися приймати депортованих, які не є їхніми громадянами. Щоб отримати згоду адміністрація Трампа надала уряду Сальвадору мільйони доларів за розміщення депортованих США у сумнозвісній в'язниці. Інших, пише видання, вона залякувала тарифними погрозами та іншими заходами. Зокрема, у випадку з Панамою, погрозами повернути Панамський канал.

На думку директора з питань Америки та Європи гуманітарної організації Refugees International Яель Шахер, схоже, адміністрація Трампа націлена на країни, які залежать від Штатів. Зокрема прагнуть заслужити їхню прихильність, чи перебувають під тиском.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп готовий відновити роботу відомої в'язниці-острова Алькатрас, яку було закрито понад 60 років назад. Він пояснив це тим, що слід покласти край "стражданням Америки від жорстоких, насильницьких та рецидивістів, покидьків суспільства".