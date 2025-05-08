У Трампа назвали Путина военным преступником

Чиновники нынешней администрации обычно стараются более дипломатично подбирать слова

Министр финансов США Скотт Бессент прямо назвал Владимира Путина военным преступником. Это первый высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа, который решился это сделать.

Как сообщает Kyiv Post, слова министра прозвучали во время слушаний в Конгрессе. Во время слушаний конгрессмен-демократ Хуан Варгас спросил у Бессента, стал бы ли он вести переговоры с военным преступником.

"Я думаю, такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами. Я считаю, что переговоры с японцами были необходимы после Второй мировой войны", — сказал министр.

Однако на вопрос о том, считает ли он Путина военным преступником, Бессент четко ответил: "Да".

В своем выступлении чиновник также отметил, что США во время предыдущей администрации "очень слабо" отреагировали на продажи ископаемого топлива Россией, что позволило дальше финансировать войну против Украины. Он отметил, что санкции были введены лишь против нефтяных компаний низкого уровня, а также введения ценового потолка, который не сработал.

Как сообщалось ранее, США отходят от идеи достичь перемирия, потому что оно не устраивает Москву. Теперь Вашингтон вынужден сделать ставку на долгосрочное урегулирование войны.